У зв'язку з новим мобілізаційним законом, який набере чинності з 18 травня, можуть змінитися правила перетину кордону для деяких категорій.

На цьому під час брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ наголосив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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Коли змінять правила перетину кордону

Згідно з новим законом, уряд має привести свої нормативні документи відповідно до вимог закону про мобілізацію і найближчим часом варто очікувати, що все ж таки в правила перетину кордону можуть бути змінені.

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"Я не можу достеменно сказати, які вони будуть, чого вони стосуватимуться. Але зважаючи, що також в Статтю 23 Закону України «По мобілізацію та мобілізаційну підготовку» були внесені зміни щодо умов відстрочки від призову, то варто очікувати, що певні, хоч і не кардинальні зміни, але можуть бути внесені в правила перетину державного кордону», – зазначив Демченко.

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Хто може зараз перетинати кордон

Речник ДПСУ пояснив, як наразі, згідно з чинними правилами, відбувається перетин кордону громадянами, які, зокрема мають відстрочку від призову та «бронь».

«Власне і зараз, відповідно до тих правил, які діють, ті, хто має відстрочку, певні категорії також можуть перетинати кордон. Це, відповідно, стосується і багатодітних батьків, у кого на утриманні є троє і більше дітей до 18 років. Вони і зараз мають відстрочку, і чітко прописано в правилах, що вони можуть перетнути кордон", – додав він.

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Демченко зауважив, що ті, хто заброньований можуть перетнути кордон, але при наявності відповідного наказу Мінекономіки про їхнє бронювання або при наявності необхідних документів коли вони відправляються у службове відрядження чи відпустку.

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