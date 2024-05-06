У ніч перед Великоднем російські дрони поранили шістьох цивільних, а ракети вбили двох у житловому кварталі міста Покровськ на Донеччині.

Раніше того ж дня двоє людей загинули в результаті обстрілів Куп’янського району. Там від влучання спалахнув приватний будинок, під завалами якого пізніше знайшли обгорілі тіла 34-річного чоловіка і 88-річної жінки.

Як йдеться в повідомленні, на Шевченківський район міста росіяни скинули три керовані авіабомби Д30-СН (діаметром 30 см).

У неділю, коли православні українці святкували Великдень, від російських ударів загинули двоє мирних громадян і ще 15 дістали поранень і травм. Ввечері Прокуратура Харківської області повідомила, що кількість постраждалих мешканців 20 зруйнованих і пошкоджених житлових будинків зросла, і що їм надається медична допомога.

Макрон хоче відмовити лідера Китаю від підтримки Росії в її війні

Цього тижня президент Франції Емманюель Макрон прийматиме лідера Китаю Сі Цзіньпіна, який прибув до Парижа в неділю, і намагатиметься переконати його не підтримувати Росію в її загарбницькій війні. Під час візиту відбудеться державний обід в Єлисейському палаці та поїздка в Піренейські гори, де Макрон проводив час у дитинстві.

Advertisement

Ця зустріч займає особливе місце у відносинах між Заходом і Китаєм, і перемовини обіцяють бути вельми складними, зважаючи на залицяння Москви до Пекіна, занепокоєння щодо прав людини в Китаї та важливість економічних відносин між сторонами.

Агенція Франс-Пресс (AFP) зазначила: “Той факт, що з усіх великих європейських держав Сі обрав для свого візиту саме Францію, вказує на відносне потепління в китайсько-французьких відносинах після візиту Макрона до Китаю в квітні 2023 року, а також на визнання ваги французького лідера як впливового гравця в ЄС”.

Advertisement

Після перемовин у Парижі в понеділок Макрон і Сі мають продовжити їх у менш формальній обстановці в горах на кордоні з Іспанією.

Французька консервативна щоденна газета Le Figaro опублікувала статтю Сі Цзіньпіна, в якій він написав, що Китає не є “ні стороною, ні учасником конфлікту”, і висловив оптимістичні сподівання на його дипломатичне вирішення.

“Китай розуміє потужний вплив української кризи на народи Європи, – написав Сі. – Китай не починав цю кризу і не є в ній ані стороною, ані учасником. Але Китай відіграє конструктивну роль у прагненні її мирного врегулювання. Серед іншого, я особисто багато разів закликав до дотримання цілей і принципів Статуту ООН, до поваги до суверенітету і територіальної цілісності всіх країн, до забезпечення безпеки всіх сторін. Я наголошував, що не можна застосовувати ядерну зброю, що ядерної війни не має бути. Китай доставив в Україну багато партій гуманітарної допомоги і багато разів відправляв свого спеціального представника як посередника. Чим довше триватиме криза в Україні, тим більше шкоди вона завдасть Європі й усьому світові”.

Advertisement

Московські війська захопили ще одне село біля Авдіївки

У неділю Міноборони РФ повідомило про захоплення села Очеретине, приблизно за 20 км на північний захід від Авдіївки, а російські блогери написали, що московські війська продовжують з боями просуватися на захід.

Минулого тижня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський сказав, що українські війська залишили три села біля Авдіївки, і що в цьому районі створюється нова лінія оборони.

Advertisement

Інститут вивчення війни (ISW) зазначає, що в неділю російські війська продовжували операції в районах на захід і південний захід від Авдіївки, але немає підтверджень їхнього просування.

“Російські військові блогери стверджують, що російські війська мали тактичні успіхи в с. Нетайлове (на південний захід від Авдіївки) і просунулись там на 300 метрів… а також атакували біля Уманського і Яснобродівки, що на захід від Авдіївки”, – йдеться у звіті ISW.

Однак опубліковані минулими вихідними геолокаційні фото- і відеоматеріали вказують на те, що українські сили, можливо, відбили позиції в Невельському (на південний захід від Авдіївки) в боях проти 15-ї мотопіхотної бригади (2-ї загальновійськової армії ЗС РФ).