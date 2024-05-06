У неділю, коли православні українці святкували Великдень, від російських ударів загинули двоє мирних громадян і ще 15 дістали поранень і травм. Ввечері Прокуратура Харківської області повідомила, що кількість постраждалих мешканців 20 зруйнованих і пошкоджених житлових будинків зросла, і що їм надається медична допомога.

Як йдеться в повідомленні, на Шевченківський район міста росіяни скинули три керовані авіабомби Д30-СН (діаметром 30 см).

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Раніше того ж дня двоє людей загинули в результаті обстрілів Куп’янського району. Там від влучання спалахнув приватний будинок, під завалами якого пізніше знайшли обгорілі тіла 34-річного чоловіка і 88-річної жінки.

У ніч перед Великоднем російські дрони поранили шістьох цивільних, а ракети вбили двох у житловому кварталі міста Покровськ на Донеччині.

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Макрон хоче відмовити лідера Китаю від підтримки Росії в її війні

Цього тижня президент Франції Емманюель Макрон прийматиме лідера Китаю Сі Цзіньпіна, який прибув до Парижа в неділю, і намагатиметься переконати його не підтримувати Росію в її загарбницькій війні. Під час візиту відбудеться державний обід в Єлисейському палаці та поїздка в Піренейські гори, де Макрон проводив час у дитинстві.

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Ця зустріч займає особливе місце у відносинах між Заходом і Китаєм, і перемовини обіцяють бути вельми складними, зважаючи на залицяння Москви до Пекіна, занепокоєння щодо прав людини в Китаї та важливість економічних відносин між сторонами.

Агенція Франс-Пресс (AFP) зазначила: “Той факт, що з усіх великих європейських держав Сі обрав для свого візиту саме Францію, вказує на відносне потепління в китайсько-французьких відносинах після візиту Макрона до Китаю в квітні 2023 року, а також на визнання ваги французького лідера як впливового гравця в ЄС”.

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Після перемовин у Парижі в понеділок Макрон і Сі мають продовжити їх у менш формальній обстановці в горах на кордоні з Іспанією.

Французька консервативна щоденна газета Le Figaro опублікувала статтю Сі Цзіньпіна, в якій він написав, що Китає не є “ні стороною, ні учасником конфлікту”, і висловив оптимістичні сподівання на його дипломатичне вирішення.

“Китай розуміє потужний вплив української кризи на народи Європи, – написав Сі. – Китай не починав цю кризу і не є в ній ані стороною, ані учасником. Але Китай відіграє конструктивну роль у прагненні її мирного врегулювання. Серед іншого, я особисто багато разів закликав до дотримання цілей і принципів Статуту ООН, до поваги до суверенітету і територіальної цілісності всіх країн, до забезпечення безпеки всіх сторін. Я наголошував, що не можна застосовувати ядерну зброю, що ядерної війни не має бути. Китай доставив в Україну багато партій гуманітарної допомоги і багато разів відправляв свого спеціального представника як посередника. Чим довше триватиме криза в Україні, тим більше шкоди вона завдасть Європі й усьому світові”.

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Московські війська захопили ще одне село біля Авдіївки

У неділю Міноборони РФ повідомило про захоплення села Очеретине, приблизно за 20 км на північний захід від Авдіївки, а російські блогери написали, що московські війська продовжують з боями просуватися на захід.

Минулого тижня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський сказав, що українські війська залишили три села біля Авдіївки, і що в цьому районі створюється нова лінія оборони.

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Інститут вивчення війни (ISW) зазначає, що в неділю російські війська продовжували операції в районах на захід і південний захід від Авдіївки, але немає підтверджень їхнього просування.

“Російські військові блогери стверджують, що російські війська мали тактичні успіхи в с. Нетайлове (на південний захід від Авдіївки) і просунулись там на 300 метрів… а також атакували біля Уманського і Яснобродівки, що на захід від Авдіївки”, – йдеться у звіті ISW.

Однак опубліковані минулими вихідними геолокаційні фото- і відеоматеріали вказують на те, що українські сили, можливо, відбили позиції в Невельському (на південний захід від Авдіївки) в боях проти 15-ї мотопіхотної бригади (2-ї загальновійськової армії ЗС РФ).

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До нового санкційного списку ЄС увійде проросійська медіаплатформа “Голос Європи” та постачальники газу

Виступаючи в неділю на чеському телебаченні, віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова сказала, що до наступного, 14-го пакету санкцій ЄС буде включена прокремлівська пропагандистська медіаплатформа “Голос Європи”.

Після того, як минулого місяця “Голос Європи” викинули з Чехії, він почав працювати в Казахстані – серед багатьох інших компаній, які намагаються обійти Західні санкції проти Росії.

Юрова назвала цю платформу новин “знаряддям путінської пропаганди”.

Вона уточнила, що до санкційного списку ЄС будуть включені 67 фізичних і 23 юридичні особи, серед яких – що примітно – ті, що задіяні в поставках російського природного газу до європейських країн.

Ще не ясно, як до такого кроку проти “Голосу Європи” поставиться Словаччина, яка нещодавно надала тимчасовий захист його керівнику Артему Марчевському. Цього громадянина України та Ізраїлю звинувачують у веденні проросійської кампанії дезінформації через зареєстрований у Чехії веб-сайт “Голосу Європи”.

Минулого тижня Міністерство фінансів США оновило список майже 200 фізичних і юридичних осіб, що сприяють торгівлі з Росією, в тому числі тих, що здійснюють фінансові операції через Китай.

Джон Моретті
Джон Моретті
Джон Моретті – незалежний журналіст і автор, який живе між Європою та Сполученими Штатами. Він також провів більше десяти років, працюючи з компаніями, які захищають мандрівників від надзвичайних ситуацій зі здоров’ям і безпекою за кордоном. Його академічна освіта полягає у східноєвропейських дослідженнях, міжнародній державній політиці та боротьбі з тероризмом.
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