Після повномасштабного нападу Україну РФ використовує перешкоди для GPS як засіб гібридного втручання. Про це пише видання Yle, цитуючи міністерку закордонних справ Фінляндії Еліни Валтонен.

"Цілком можливо, що Росія може використовувати глушіння GPS як засіб гібридного впливу. Суттєвою частиною природи гібридного впливу є те, що важко категорично стверджувати, чи є певна дія прямим гібридним впливом", — зазначила Валтонен.

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Вона додала, що перешкоди GPS не вплинули на безпеку цивільної авіації у Фінляндії, яка, за її словами, «добре готова» впоратися з ними. Finnair скасувала деякі рейси до Естонії через збої GPS.

Росія активно глушить GPS над Балтикою

Глушіння сигналів GPS над Балтійським морем «найімовірніше» є побічним ефектом боротьби Росії з безпілотниками. Про це 3 травня повідомило фінське Агентство транспорту та зв'язку Traficom у пресрелізі.

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"Перешкоди посилилися, коли в січні 2024 року почались атаки українських безпілотників на російську енергетичну інфраструктуру. Можливо, перешкоди, які зараз спостерігаються в авіації, швидше за все, є побічним ефектом самозахисту Росії... Втручання ... в межах російських кордонів досягло й території Фінляндії", - зазначає Traficom.

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Кібератаки РФ на країни НАТО

Російська держава здійснила кібератаки за допомогою групи APT28. Атаки були спрямовані на Німеччину, Чехію та інші країни-члени НАТО.

"Ми закликаємо всі держави, включно з Росією, поважати власні міжнародні зобов’язання та дотримуватися міжнародного права, діяти в рамках відповідальної державної поведінки у кібернетичному просторі, як це було погоджено всіма членами Організації Об’єднаних Націй" - наголошується в заяві НАТО.

Північноатлантичний альянс заявив, що союзники готові дати рішучу відповідь на кібернетичні загрози, спрямовані проти демократичної системи та їхньої критичної інфраструктури. Альянс застосовуватиме всі можливості, щоб виявляти, стримувати й захищатися від усього спектру кібернетичних загроз за умови підтримки та координації.