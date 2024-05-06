уреччина пропонує власний варіант вирішення проблеми в Секторі Гази. Його міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан озвучив в інтерв'ю дубайському телеканалу Al Arabiya.

"З одного боку, ми намагаємося забезпечити надходження гуманітарної допомоги, а з іншого - мобілізувати міжнародну систему для рішення про створення двох держав, яке ми розглядаємо як стратегічне та постійне рішення", - наголосив Фідан.

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Міністр вважає, що безрезультатність переговорів із цього питання, проведених Катаром і Єгиптом, не говорить про провал переговорних позицій.

"Якщо ми не винесемо уроків з цієї трагедії в Газі і не прийдемо до рішення про створення двох держав, це не буде останньою війною в Газі. Інші війни та сльози чекатимуть на нас", - наголосив міністр.

Останні удари Ізраїлю по Сектору Гази

У квітні внаслідок серії ізраїльських ударів по густонаселеному місту Рафах на півдні Сектора Гази загинуло понад два десятки людей, серед яких багато дітей. Про це повідомив канал Al Jazeera з посиланням на представників служб охорони здоров'я в Газі.

Ізраїльська армія регулярно завдає авіаудари по Рафаху. Саме до нього після початку воєнної операції прибули сотні тисяч людей для евакуації через єгипетський кордон. Крізь контрольно-пропускний пункт "Рафах" передають гуманітарну допомогу.

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Бойові дії в Секторі Гази - що варто знати

Внаслідок збройного протистояння між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС загинули понад 34 тисячі палестинців, повідомила раніше Al Jazeera.

За даними цієї структури, понад 76 тисяч осіб зазнали поранень через бойові дії.

Незалежного підтвердження цих даних, наданих міністерством охорони здоров’я Гази, немає. У своїх повідомленнях угруповання ХАМАС не розрізняє цивільних осіб і бойовиків.