Українським силам оборони вдалося збити 12 БпЛА "Shahed-131/136" на Сумскому напрямку. Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ в своєму Телеграм

"У ніч на 6 травня 2024 року російські окупанти атакували з північного напрямку 13-ма ударними БПЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків – Курська обл. – РФ.). В результаті бойової роботи мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 12 ворожих ударних БПЛА в Сумській області", - сказано в повідомленні.

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РФ на Сумському напрямку - що варто знати

У травні під час роботи на Сумському напрямку ССО знешкодили ворожий ЗРК "Бук-М1-2".

"По цілям оператори ССО завдали вогневого ураження ударними дронами. Окупанти марно намагалися загасити вогонь та врятувати техніку. Внаслідок удару знищено пуско-заряджальну установку з шістьма ракетами, вогневу установку комплексу "Бук-М1" – пошкоджено", - йдеться в повідомленні командування ССО на сторінці у Фейсбук.

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Вночі сили ППО збили всі 13 «шахедів», якими Росія атакувала Україну. Однак, є пошкодження.

Пуски "Шахедів" по Україні

У Великодню ніч армія РФ атакувала Україну дронами. 

Силам ППО вдалося збити майже всі російські «шахеди» - 23 з 24. Про це повідомили в Повітряних силах.

Російська армія запускала ударні дрони з території Курської області РФ та тимчасово окупованого Криму (мису Чауда). 

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