Найближчим часом російська армія здійснить низку заходів з практичного відпрацювання питань підготовки, а також застосування нестратегічної ядерної зброї, повідомило Міноборони Росії в понеділок, 6 травня.
Навчання, за дорученням президента Росії Владіміра Путіна, навчання проводять "у відповідь на провокаційні заяви і погрози окремих західних офіційних осіб", а також з метою "безумовного забезпечення територіальної цілісності та суверенітету російської держави".
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Дмітрій Пєсков, речник Кремля, зазначив у понеділок, що Захід провокує безпрецедентне зростання напруженості в Україні, це вимагає заходів у відповідь із боку Росії.
Пєсков назвав безпрецедентним новим витком напруженості заяви Макрона про можливе відправлення військ на Україну:
“Необхідно перевірити, чи відповідає дійсності інформація про відправлення французьких військ на Україну, цим займається Міноборони РФ”, - сказав Пєсков.
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Макрон не виключає відправлення військ Заходу в Україну
Минулого тижня Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив, що не виключає введення військ в Україну, якщо Росія прорве українську лінію фронту і Київ попросить про таку допомогу.
В інтерв'ю виданню The Economist Макрон заявив, що можливість введення військ "легітимно" виникне у разі такого сценарію.
Коментарі Макрона з'явилися на тлі зростання напруженості на тлі побоювань, що Росія може розпочати новий масштабний наступ в Україні.
Путін перевів російські ядерні сили в "особливий режим"
Путін у перші ж дні війни з Україною оголосив про переведення російських ядерних сил в "особливий режим" бойового чергування, а за півроку пригрозив застосувати "всі наявні засоби" для захисту окупованих територій України.
На початку минулого року Путін оголосив про припинення участі Росії в договорі про стратегічні наступальні озброєння зі США, а ще через місяць повідомив про розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі.
Ядерні погрози Путіна варто сприймати серйозно
Два місяці тому прем'єр-міністр Польщі Дональда Туск заявив, що агресивну риторику та "анонси" російського президента варто сприймати досить серйозно.
Заходу варто зрозуміти, що "гонка озброєнь", яку Росія нав'язує світу - зобов'язує Захід прокидатись і готуватися з військової точки зору до потенційних загроз, каже Туск.
"Європейський союз має ухвалювати рішення, які зрівноважать військовий потенціал Росії і зроблять Європу краще готовою до поганих сценаріїв", - додав він.
США готувались до ядерного удару Москви по Україні в 2022
Наприкінці 2022 року США почали ретельно готуватися до потенційного ядерного удару Росії по Україні, повідомляло раніше CNN з посиланням на неназваних посадовців з американської адміністрації.
Тоді ядерний сценарій розглядався як реальний після серії поразок російської армії, яка на той момент здала Харківську область і була змушена покинути Херсон. Оцінку було дано на основі "вкрай чутливих даних", які отримала американська розвідка.
Запобігти переходу конфлікту в ядерну фазу, за словами джерел CNN, допомогло підключення Китаю та Індії, які, зі свого боку, натиснули на Путіна.
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