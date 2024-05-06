Найближчим часом російська армія здійснить низку заходів з практичного відпрацювання питань підготовки, а також застосування нестратегічної ядерної зброї, повідомило Міноборони Росії в понеділок, 6 травня.

Навчання, за дорученням президента Росії Владіміра Путіна, навчання проводять "у відповідь на провокаційні заяви і погрози окремих західних офіційних осіб", а також з метою "безумовного забезпечення територіальної цілісності та суверенітету російської держави".

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Дмітрій Пєсков, речник Кремля, зазначив у понеділок, що Захід провокує безпрецедентне зростання напруженості в Україні, це вимагає заходів у відповідь із боку Росії.

Пєсков назвав безпрецедентним новим витком напруженості заяви Макрона про можливе відправлення військ на Україну:

“Необхідно перевірити, чи відповідає дійсності інформація про відправлення французьких військ на Україну, цим займається Міноборони РФ”, - сказав Пєсков.

Більше по темі Перестановки фігур на шахівниці Путіна означають, що війна може тривати ще довго Постійні спостерігачі за Кремлем та експерти вважають, останні кадрові перестановки Путіна свідчать, президент РФ зосередився не так на Україні, як на розгортанні довготривалої війни проти Заходу.

Макрон не виключає відправлення військ Заходу в Україну

Минулого тижня Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив, що не виключає введення військ в Україну, якщо Росія прорве українську лінію фронту і Київ попросить про таку допомогу.

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В інтерв'ю виданню The Economist Макрон заявив, що можливість введення військ "легітимно" виникне у разі такого сценарію.

Коментарі Макрона з'явилися на тлі зростання напруженості на тлі побоювань, що Росія може розпочати новий масштабний наступ в Україні.

Путін перевів російські ядерні сили в "особливий режим"

Путін у перші ж дні війни з Україною оголосив про переведення російських ядерних сил в "особливий режим" бойового чергування, а за півроку пригрозив застосувати "всі наявні засоби" для захисту окупованих територій України.

На початку минулого року Путін оголосив про припинення участі Росії в договорі про стратегічні наступальні озброєння зі США, а ще через місяць повідомив про розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі.

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Ядерні погрози Путіна варто сприймати серйозно

Два місяці тому прем'єр-міністр Польщі Дональда Туск заявив, що агресивну риторику та "анонси" російського президента варто сприймати досить серйозно.

Заходу варто зрозуміти, що "гонка озброєнь", яку Росія нав'язує світу - зобов'язує Захід прокидатись і готуватися з військової точки зору до потенційних загроз, каже Туск.

"Європейський союз має ухвалювати рішення, які зрівноважать військовий потенціал Росії і зроблять Європу краще готовою до поганих сценаріїв", - додав він.

США готувались до ядерного удару Москви по Україні в 2022

Наприкінці 2022 року США почали ретельно готуватися до потенційного ядерного удару Росії по Україні, повідомляло раніше CNN з посиланням на неназваних посадовців з американської адміністрації.

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Тоді ядерний сценарій розглядався як реальний після серії поразок російської армії, яка на той момент здала Харківську область і була змушена покинути Херсон. Оцінку було дано на основі "вкрай чутливих даних", які отримала американська розвідка.

Запобігти переходу конфлікту в ядерну фазу, за словами джерел CNN, допомогло підключення Китаю та Індії, які, зі свого боку, натиснули на Путіна.