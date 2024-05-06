Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що підкріплення із західних військових могло б допомогти Україні відтіснити російські сили, пише CBC.

Україна буде вдячна за підкріплення з військових країн НАТО

Відповідаючи на запитання про можливе розгортання додаткових військ з країн НАТО, як це пропонує президент Франції Еммануель Макрон, Шмигаль привітав таку ініціативу, зазначивши: "Якщо прийде час, ми будемо безмежно вдячні, і ми будемо раді".

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Водночас очільник Кабміну уточнив, що поки що Україна, насамперед, просить у своїх партнерів військову техніку. Він підтвердив очікуване отримання Україною від США пакету військової допомоги у розмірі 61 млрд доларів.

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Однак попри таке фінансування, Шмигаль наголосив на гострій потребі в ракетах, боєприпасах для систем протиповітряної оборони, зброї великої та середньої дальності для захисту українських міст.

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За словами премʼєра, прагнення України до членства в НАТО залишаються непохитними.

Шмигаль сподівається, що НАТО скоро ухвалить рішення щодо заявки України

Україна сподівається, що члени НАТО ухвалять рішення щодо її заявки на членство на майбутньому саміті у Вашингтоні в липні, зазначив Шмигаль.

Україна офіційно подала заявку на членство в альянсі у вересні 2022 року, через сім місяців після повномасштабного вторгнення Росії.

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"Наша армія працює за стандартами НАТО", - сказав він.

"Ми провели всі необхідні реформи, і зараз ми на крок попереду до запрошення", - додав Шмигаль.

Макрон готовий відправити війська НАТО в Україну - що відомо

Макрон нещодавно підтвердив свою готовність до відправки військ в Україну, якщо Росія прорве українську лінію фронту і Київ попросить допомоги. В інтерв’ю The Economist Макрон наголосив, що варіант розгортання військ буде "законним" за такого сценарію.

Заяви Макрона прозвучали на тлі ескалації напруженості та побоювань щодо можливого великого наступу Росії на Україну.

"Я нічого не виключаю, тому що ми стикаємося з деким, хто нічого не виключає", - сказав Макрон The Economist, відповідаючи на запитання про його попередні коментарі щодо можливого розгортання західних військ.

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Під час конференції європейських лідерів 26 лютого у Парижі Макрон наполягав на збільшенні підтримки Києва у світлі викликів на полі бою, що зростають, і запасів боєприпасів, що вичерпуються.

Він змалював похмурий образ Росії за президента Владіміра Путіна і не виключив, що в майбутньому західні війська можуть відправити в Україну.

Однак така теза не знайшла підтримки серед міжнародних партнерів. У США й низці європейських країн заявили, що не планують відправляти своїх солдатів в Україну.

На початку березня Макрон на зустрічі з парламентськими партіями уточнив, що не виключає відправлення французьких військ в Україну у разі повторного наступу росіян на Київ чи Одесу.