"Представники посольства Латвії не будуть присутні на інавгурації очільника держави-агресора, котра атакує все, за що ми боремося. Путін розшукується за воєнні злочини Міжнародним кримінальним судом", - повідомила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже у соцмережі X (колишній Twitter). Так звані вибори російського президента проходили упродовж трьох днів - з 15 до 17 березня. За їхніми результатами російський режим оголосив, що Путін залишається на п’ятий термін на посаді очільника країни.

Латвійське дипломатичне представництво не буде присутнім на інавгурації Путіна 7 травня.

Лідери ЄС засудили псевдовибори в Росії

Очільник МЗС Латвії Кріш'яніс Каріньш наголосив, що "вибори" в Росії не мають демократичної легітимності.

Каріньш пояснив, що ці "вибори" не мають жодної демократичної легітимності. Вони показують те, що Росія збирається продовжувати той самий курс, який тримала впродовж останніх майже 20 років. Путін залишається при владі, тому Росія не змінить свого курсу.

Більше по темі Хроніка війни в Україні. 17 травня: “Справи йдуть досить успішно”, - Путін розповів Сі Путін подякував Китаю за допомогу в українській "кризі"; РФ звинуватила Київ у загибелі цивільних; Росія цілить по газовій інфраструктурі

Міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб закликала Європу об’єднуватись і боротись проти поширення впливу російської диктатури. Про це вона заявила перед засіданням Ради міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі

Advertisement

Девід Кемерон, Очільник МЗС Великої Британії висловив сумнів у чесності виборів у Росії.

У соцмережі X він сказав, що закриття виборчих дільниць в РФ відбулося після незаконного проведення виборів на території України, відсутності вибору у виборців, а також незалежного моніторингу з боку ОБСЄ.

ООН засудила «вибори» на окупованих територіях України

У Раді Безпеки ООН розкритикували псевдовибори РФ на тимчасово окупованих територіях України. З такою заявою виступили майже 60 країн-членів організації.

Заступниця генерального секретаря ООН з питань політики Розмарі Дікарло, наголосила, що російські вибори на тимчасово окупованих територіях України є неприпустимими.

Дікарлонагадала, що Генеральна Асамблея ООН прийняла ряд резолюцій, згідно з якими так звані "референдуми" Росії в Криму та в Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях "не мають юридичної сили та не є підставою для будь-яких змін статусу цих регіонів України".