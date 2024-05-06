Оголошення РФ про намір провести навчання із ймовірного застосування тактичної ядерної зброї поблизу кордонів України - ще один прояв безвідповідальної поведінки Кремля та його прагнення до подальшої ескалації.

Про це у Брюсселі під час брифінгу заявив речник ЄС Пітер Стано, повідомляє кореспондент Укрінформу.

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Росія зацікавлена у подальшій ескалації

Речник ЄС зазначив, що такі дії це продовження російської безвідповідальної поведінки та ще один доказ, що Кремль зацікавлений лише у подальшій ескалації ситуації, яка була спричинена його злочинною агресією проти України.

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«Тож ми закликаємо Росію зупинити цю ескалацію, безвідповідальну риторику та поведінку, зупинити агресію проти України, яка є грубим порушенням міжнародного права та міжнародних зобов’язань самої Росії», - сказав Стано.

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Він утримався від відповіді на запитання журналістів щодо того, чи є Кримський міст законною ціллю для Збройних сил України, наголосивши, що ЄС не коментує ті питання, які більше належать до воєнної стратегії.

«Що є дуже очевидним для нас - це те, що Україна бореться за власне виживання, і вона має законне право на самооборону. Проти України була скоєна агресія, Україна була атакована у порушення міжнародного права, її суверенітету та територіальної цілісності. Тож Україна користується міжнародно гарантованим правом вживати заходи самозахисту», - зазначив речник ЄС.

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Москва проведе навчання з тактичною ядерною зброєю після "погроз Заходу"

Найближчим часом російська армія здійснить низку заходів з практичного відпрацювання питань підготовки, а також застосування нестратегічної ядерної зброї, повідомило Міноборони Росії в понеділок, 6 травня.

Навчання, за дорученням президента Росії Владіміра Путіна, навчання проводять "у відповідь на провокаційні заяви і погрози окремих західних офіційних осіб", а також з метою "безумовного забезпечення територіальної цілісності та суверенітету російської держави".

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Дмітрій Пєсков, речник Кремля, зазначив у понеділок, що Захід провокує безпрецедентне зростання напруженості в Україні, це вимагає заходів у відповідь із боку Росії.

Пєсков назвав безпрецедентним новим витком напруженості заяви Макрона про можливе відправлення військ на Україну:

“Необхідно перевірити, чи відповідає дійсності інформація про відправлення французьких військ на Україну, цим займається Міноборони РФ”, - сказав Пєсков.

Мєдвєдєв анонсував ядерний удар по європейським столицям після відправки військ в Україну

Росія відповість ядерним ударом по Лондону, Парижу та Вашингтоні у випадку відправки західних військ в Україну, сказав заступник голови Ради Безпеки Росії Дмітрій Мєдвєдєв.

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"Відправлення своїх військ на територію України спричинить прямий вступ їхніх країн у війну, на який нам доведеться відповідати. І, на жаль, не на території України. Настане світова катастрофа", - написав Медведєв у Telegram в понеділок, 6 травня.

Він пригрозив, що західним елітам буде не сховатися від відповіді Росії на Капітолійському пагорбі, в Єлисейському палаці і на Даунінг-стріт-10.