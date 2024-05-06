Україна не бачить правових підстав для визнання російського лідера Володимира Путіна демократично обраним і легітимним президентом РФ і закликає світ не визнавати результати російських псевдовиборів.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України (МЗС).

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МЗС України не визнає Путіна легітимним президентом та просить інших країн долучись до цього

МЗС зазначає, що церемонія введення Путіна на посаду є спробою російської влади створити для усього світу і своїх громадян ілюзію законності майже довічного перебування при владі людини, яка перетворила РФ на державу-агресора, а правлячий режим – на диктатуру.

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Відомство нагадало, що в ході так званих березневих «виборів» РФ порушила положення численних міжнародних документів, які є основою сучасної системи міжнародних відносин.

Насамперед йдеться про Статут ООН, Декларацію про принципи міжнародного права, Женевську Конвенцію про захист цивільного населення під час війни, Заключний акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі, а також десятки резолюцій Генеральної Асамблеї ООН.

Більше по темі Перестановки фігур на шахівниці Путіна означають, що війна може тривати ще довго Постійні спостерігачі за Кремлем та експерти вважають, останні кадрові перестановки Путіна свідчать, президент РФ зосередився не так на Україні, як на розгортанні довготривалої війни проти Заходу.

"Брутальним порушенням загальновизнаних норм та принципів міжнародного права стала незаконна організація так званого виборчого процесу на тимчасово окупованих РФ суверенних територіях України зі свідомим залученням погрозами і шантажем до участі у ньому мільйонів громадян України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях або під примусом були переміщені на територію Росії", - акцентують у міністерстві.

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Керівництво РФ не планує завершувати війну в Україні

На думку МЗС України, такі дії РФ вкотре доводять, що її керівництво не визнає своєї відповідальності та не збирається припиняти повномасштабну збройну агресію проти України.

Вдаючись до пропаганди і маніпуляцій, режим Кремля використовує участь виборців і підсумки голосування для виправдання військового вторгнення в Україну та агресивної політики щодо інших держав.

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“Виходячи з викладеного, а також враховуючи чинний ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна, Україна не бачить правових підстав для його визнання демократично обраним і легітимним президентом Російської Федерації”, – підкреслено в заяві.

Міністерство також нагадало про нещодавні резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи від 17 квітня № 2540 (2024) та Європейського Парламенту від 25 квітня № 2024/2665(RSP), які підтверджують неправомочність проведення так званих «виборів» на тимчасово окупованих територіях України, їх недемократичний характер на території РФ та фактично заперечують легітимність їх результатів.

Насамкінець зовнішньополітичне відомство України закликає іноземні держави, міжнародні організації та громадськість слідувати цьому прикладу, не визнавати результати російських псевдовиборів і легітимності російського диктатора Володимира Путіна.

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Також МЗС закликає надалі протистояти організованій ним руйнації системи верховенства права та загальновизнаних демократичних цінностей, а також продовжувати дієву підтримку народу України у боротьбі проти російської агресії, яка створює загрозу для європейської і світової безпеки, миру та стабільності.

Лідери ЄС засудили псевдовибори в Росії

Очільник МЗС Латвії Кріш'яніс Каріньш наголосив, що "вибори" в Росії не мають демократичної легітимності.

Каріньш пояснив, що ці "вибори" не мають жодної демократичної легітимності. Вони показують те, що Росія збирається продовжувати той самий курс, який тримала впродовж останніх майже 20 років. Путін залишається при владі, тому Росія не змінить свого курсу.

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Міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб закликала Європу об’єднуватись і боротись проти поширення впливу російської диктатури. Про це вона заявила перед засіданням Ради міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі.