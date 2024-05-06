Сьогодні підрозділ ГУР МО України “Group 13” знищив російський швидкісний патрульний катер проекту 12150 “Мангуст” за допомогою ударного морського дрона Magura V5.

ГУР знищили катер РФ у Криму

Раніше джерела Kyiv Post у спецслужбах повідомляли, що спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) вразили швидкісний катер російської окупаційної армії в тимчасово окупованому Криму.

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"Це успішна спецоперація ГУР", - сказало наше джерело.

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Для атаки був застосований морський дрон Magura V5 українського виробництва. Атака відбулася в районі бухти Вузька (район Чорноморське).

Що відомо про катер “Мангуст”

Катери такого класу використовуються ворожим флотом та спецслужбами як багатоцільові швидкісні судна для патрулювання акваторії, боротьби з диверсантами, а також пошуково-рятувальних операцій.

Виготовляються “Мангусти” з 2000 року. Катер сягає до 20 м завдовжки та до 5 метрів завширшки. Максимальна швидкість ― до 50 вузлів.

Більше по темі Дрони ГУР вдарили по оборонному підприємству в російській Тулі Джерeла Kyiv Post підтверджують, що дрони української воєнної розвідки атакували завод "Базальт" у Тулі.

У модифікованих версіях швидкісних катерів встановлено бойові дистанційно-керовані модулі з кулеметною установкою калібром 14,5 мм.

Також на борту “Мангуста” росіяни мають два автоматичні гранатомети АГС-17, ручний протидиверсійний гранатомет ДП-64 та два ПЗРК типу “Ігла” або “Верба”. Орієнтовна вартість знищеного катера становить близько 3 мільйонів доларів.

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Українські дрони MAGURA V5 уразили російський корабель "Сєрґєй Котов"

У ніч проти 5 березня ГУР успішно здійснило спецоперацію з ураження російського патрульного корабля "Сєрґєй Котов" неподалік Керченської протоки.

"Правда, що йому [ред. кораблю] дуже погано", - з усмішкою тоді розповів наш співрозмовник.

Корабель зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів.

Що таке MAGURA V5

Розроблений в Україні безпілотний надводний апарат MAGURA V5 може виконувати різноманітні морські операції, в тому числі спостереження, розвідку, патрулювання та бойові місії.

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Завдяки своєму гідродинамічному корпусу та маневреності V5 демонструє можливості квазі-невидимості.

Його довжина - 5,5 метра, ширина - 1,5 метра, крейсерська швидкість становить 40,7 кілометра на годину, максимальна - 77,8 кілометра на годину, дальність плавання сягає близько 833 кілометрів.