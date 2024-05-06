Суддя воєводського адміністративного суду у Варшаві Томаш Шмидт попросив політичний притулок у Білорусі. Своє рішення він пояснив, зокрема, незгодою щодо курсу Варшави у політиці по відношенню до Білорусі й Росії.

Про це суддя заявив під час пресконференції у Мінську, підписавши під час неї свою заяву про відставку з посади судді, передає Укрінформ із посиланням на Onet.pl.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Суддя з Польщі втік до Білорусі

“Чому я до вас приїхав? Що стосується ситуації в моїй країні, то це вияв протесту проти політики Польщі щодо Білорусі та Росії”, - заявив Шмидт.

Advertisement

Він зазначив, що просить у Білорусі політичний притулок, зазначаючи, що наразі це неофіційне прохання.

Польський суддя прочитав польською мовою свою заяву про відставку з посади судді, зазначаючи, що “хоче відпочити в Білорусі”.

“Мені хотілося б показати людям європейських країн Білорусь такою, як я її бачу, як іноземець. Це дуже дружня країна”, - заявив польський суддя.

Наразі невідомі справжні причини виїзду польського судді до Білорусі.

Польські ЗМІ інформують, що цей суддя є фігурантом гучної декілька років тому справи щодо тиску на суддів з боку колишнього міністра юстиції Збігнєва Зьобро в уряді Матеуша Моравецького.

Advertisement

В 2022 році цей суддя розповів кільком польським опозиційним ЗМІ про коло близьких до влади суддів, які збирали компромат на нібито нелояльних до тогочасної влади своїх колег. Тоді він пояснював своє визнання тим, що не хоче бути використаний владою.

Реагуючи на втечу чинного судді до Білорусі, віцепрем’єр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив у понеділок, що він очікує на рапорт від польських спецслужб у справі судді. Він додав, що потрібно перевірити попередню діяльність цього судді.

Інші прохання про політичний притулок від поляків

Це не перший випадок, коли громадяни Польщі просять політичний притулок у Білорусі. У грудні 2021 року до Білорусі дезертирував польський військовослужбовець Еміль Чечко, який ніс службу на кордоні з РБ.

Advertisement

Як стверджувала білоруська сторона, військовослужбовець “був не згодний з політикою, яку здійснює Польща у контексті міграційної кризи, і практикою негуманного ставлення до біженців”.

Очільник міноборони РП Маріуш Блащак згодом заявив, що Чечко мав серйозні проблеми із законом, написав заяву про звільнення з армії і не мав потрапити на кордон. Через три місяці Чечка знайшли мертвим у помешканні, яке йому винаймали у Мінську. Офіційна версія смерті особи - самогубство.