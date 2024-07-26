Припинення вогню без виходу Росії з ТОТ України означатиме надання РФ можливості для продовження наступних атак, заявив посол України в Туреччині Василь Боднар в інтерв'ю Euronews у Туреччині.

ТОТ залишається під контролем Росії у разі припинення вогню

За словами Боднара, вирішення російської окупації, яка триває в Україні вже понад два рокіи, полягає в захисті територіальної цілісності України в межах міжнародного права.

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"Будь-яка інша пропозиція рішення не повинна прийматися до розгляду, і з цієї причини ми відхилили її", – зауважив посол.

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Він додав, що вже багато країн пропонували ідею припинення вогню, але "ніхто з них не замислюється, що це означає".

Припинення вогню, за його словами, залишить 25% території України під контролем Росії, яка виграє час, щоб посилити власні спроможності та відновити напади на Україну.

"Наші методи забезпечення миру дуже прості – це виведення російських військ і збереження міжнародного права, тоді ми можемо почати говорити про інші можливості", – пояснив Боднар.

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Путін безкомпромісно продовжуватиме війну на виснаження – що треба знати

Російський президент Владімір Путін має намір продовжувати вести тактику повзучої окупації та виснаження ЗСУ, розраховуючи на припинення допомоги країн Заходу Україні.

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У своїй заяві, яку Путін виголосив під час саміту Шанхайської організації співробітництва, він відкинув участь РФ у будь-яких "значущих переговорах" щодо угоди про припинення вогню.

Путін вимагав "незворотної демілітаризації" України як передумови для припинення вогню, тобто фактичної капітуляції.

Чинний президент РФ уже не сприймає Верховну Раду як можливу точку контакту для переговорів попри те, що раніше заявляв про неї як про нібито єдину легітимну українську структуру, з якою РФ може вести переговори.

Раніше співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова зазначив, що стратегія Росії щодо війни на виснаження повністю збігається з метою російського лідера.