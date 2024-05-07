Нідерланди продовжать свою участь у місії посиленої передової присутності (eFP) сил НАТО в Литві до кінця 2026 року для стримування Росії. У Литві перебуватимуть від 270 до 300 нідерландських солдатів.

Про це повідомляє міністерство оборони Нідерландів.

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Нідерланди залишають свої війська у Литві для стримування РФ

Міністерка оборони Кайса Оллонґрен повідомила Палаті представників про рішення продовжити присутність військ країни у Литві. За її словами, мета місії в Литві – показати населенню, що НАТО готове.

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"Це важливий сигнал нашим союзникам і Росії. Наші солдати роблять тут вирішальний внесок у стримування та оборону. Разом ми збережемо безпеку Європи", – заявила Оллонґрен.

Що відомо про місію посиленої передової присутності 

Ця програма НАТО з передової присутності посилених батальйонних тактичних груп у країнах Східної Європи діє з 2016 року в Естонії, Латвії, Литві та Польщі.

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Участь Нідерландів у програмі вже була продовжена у 2021 році. Зараз це рішення прийнято повторно, оскільки російська загроза відтоді ще більше зросла.

Окрім Нідерландів, участь у місії також беруть Німеччина, Бельгія, Норвегія і Чехія.

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