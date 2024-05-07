Міністерство закордонних справ КНР заявляє, що Китай не має жодного відношення до кібератак, яких нібито зазнало Міністерство оборони Великої Британії, та рішуче відкидає звинувачення, що ці атаки здійснені хакерами з території Китаю.

Про це на брифінгу сказав речник відомства Лінь Цзянь, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Китай заперечує свою причетність до хакерської атаки на Міноборони Британії

«Подібні твердження повністю безпідставні. Китай завжди рішуче виступав проти будь-яких кібератак», – сказав Лінь.

Advertisement

Він додав, що Пекін також категорично проти того, щоб питання кібербезпеки використовувалися «деякими країнами з політичною метою для наклепів на інші держави».

Атака на сайт Міноборони Британії - що відомо

Електронна система, через яку здійснюються нарахування зарплат у Міністерстві оборони Великої Британії, зазнала хакерської атаки.

Про це повідомляє Sky News.

Зазначається, що депутатам британського парламенту повідомлять про масштабний витік даних, які стосуються військовослужбовців.

Хакери отримали доступ до імен та банківських реквізитів.

Видання Sky News зазначило, що за хакерською атакою, ймовірно, стоїть Китай.

Пізніше міністр праці та пенсійного забезпечення уряду Великої Британії Мел Страйд заявив, що одразу після повідомлень про злам Британія відключила базу даних, яку використовує її Міністерство оборони.

Advertisement

«Міністерство оборони діяло дуже швидко і перевело цю базу даних в автономний режим (офлайн). Це база даних третьої сторони, і, безумовно, не адмініструється безпосередньо Міністерством оборони», – сказав Страйд.

Він додав, що міністр оборони Грант Шаппс зробить заяву в парламенті з цього приводу пізніше у вівторок.