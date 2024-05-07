Держави-члени ЄС купуватимуть озброєння для Сил оборони України від українських виробників коштом European Peace Facility.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін за підсумками Форуму оборонних індустрій Україна - ЄС.

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Європейські країни купуватимуть зброю для армії України в українських виробників

«…в результаті переговорів сторони підтвердили можливість використання Європейського фонду миру - European Peace Facility. Держави - члени ЄС купуватимуть озброєння для Сил оборони України від українських виробників. Гроші з фонду стануть компенсацією цих витрат», - зазначається у повідомленні.

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Камишін зауважив, що EPF - ефективний інструмент, який уже успішно використовується для компенсацій європейським партнерам витрат на поставки власної зброї в Україну.

Використання заморожених активів РФ для фінансування України

Також учасники Форуму детально обговорили механізм використання прибутків від заморожених російських активів та того ж Фонду миру для фінансування української оборонної промисловості - безпосередньо або через будь-яку з держав-членів ЄС.

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Під час засідання йшлося й про конкретні кроки щодо реалізації Європейської програми оборонної промисловості (EDIP).

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«Це дозволить Україні брати участь у всіх оборонно-промислових програмах ЄС. Утім, план все ще потребує схвалення та деталізації», - додав міністр.

Також були досягнуті домовленості про відкриття в Києві Офісу оборонних інновацій, який має стати єдиним вікном для європейських стартапів, щоб реагувати на нагальні потреби України.

Очікується, що відкриття офісу закладе основу для глибшої стратегічної співпраці в галузі науково-дослідницької діяльності між Україною та ЄС.

 

 

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