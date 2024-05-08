Сьогодні вночі ворог завдав комбінованого удару по кількох областях України. Про це повідомив Генштаб на сторінці Фейсбук.

"Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетного та 47 авіаційних ударів, здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", - йдеться в повідомленні.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Атака Росії на кілька областей України

Внаслідок ворожої ракетної атаки на Кіровоградщину в Олександрійському районі пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури. Про це повідомив керівник Кіровоградської ОВА у Телеграм.

Advertisement

За його словами, через російський удар травмовано дитину 8 років, а руйнувань попередньо зазнали 13 приватних будинків і майже три десятки гаражів.

Одного чоловіка поранено під час ворожого авіаційного удару по Запорізькому району. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграм.

Більше по темі Росія обстріляла Донеччину понад 2200 разів за добу Під ворожим комбінованим вогнем опинилися 7 населених пунктів.

Впродовж доби окупанти 299 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 11 населених пунктів.

"Здійснили 3 авіаційні атаки по Комишувасі та Новоандріївці. 99 БпЛА різної модифікації скерували на Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку", - зазначив Федоров.

Advertisement

Вночі ворог атакував Київську область дронами-камікадзе та крилатими ракетами.

Про це повідомив у Фейсбук голова Київської ОДА Руслан Кравченко.

"Падіння уламків зафіксовано в 4 районах області. На жаль, внаслідок падіння уламків є постраждалі люди. Двох постраждалих – жінку та чоловіка з численними пораненнями кінцівок та осколковими пораненнями доставили до лікарні", - повідомив Кравченко.

За його словами, внаслідок падіння уламків ⁠один житловий приватний будинок та підсобне приміщення зруйновані, ще 14 приватних будинків та одне авто пошкоджені.





Advertisement

Також росіяни атакували два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині.

Про це у Фейсбуці повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

За його словами, окупанти влучили крилатими ракетами в обʼєкт енергетики в Червоноградському районі, через що з'явилися два осередки займання.

"Також через влучання poсійcькoї paкети постраждав обʼєкт критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському районі. Під час повторної повітряної тривоги, яку оголосили у нашій області о 06:27, окупант атакував Львівщину «кинджалами». Критична та житлова інфраструктура не постраждали", - повідомив Козицький.

Обстріл Росією теплоелектростанцій ДТЕК

Росії вдалося здійснити атаку на три українські електростанції. Про це повідомляє Група ДТЕК на Фейсбук.

Advertisement

Як зазначає компанія, це вже пʼятий масований обстріл енергетичних обʼєктів компанії за останні півтора місяці. Востаннє ворог атакував теплоелектростанції ДТЕК під час масованих атак 22 та 29 березня, 11 та 27 квітня.

З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції були обстріляні близько 180 разів. За цей період від обстрілів на станціях 51 працівник був поранений, а троє енергетиків загинули.