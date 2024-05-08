Спеціалістам відділу кіберзахисту Головного управління розвідки Міністерства оборони України вдалося зашкодити роботі російських онлайн-сервісів компанії 1С.

Про це повідомляє Kyiv Post із посиланням на власне джерело в Головному управлінні розвідки.

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"Масштабна кібератака почалася 7 травня. Окрім онлайн-ресурсів 1С, атакою вивели з ладу ресурси корпоративного хмарного провайдера Cloud4y та сервер віддаленої роботи 1С - Scloud", - зазначило джерело.
Як повідомляється, компанія 1С фокусується на розробці й підтримці компʼютерних програм для ведення баз даних з діловою метою.

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Спецоперації ГУР - що варто знати

Нагадаємо, що в травні ГУР здійснило масштабну кібератаку на інтернет-провайдерів та операторів мобільного зв’язку в Татарстані. Про це повідомив KyivPost із посиланням на власні джерела в розвідці. 
Головним обʼєктом кібероперації стали мережі зв’язку в економічній зоні "Алабуга", де розміщені понад 30 виробництв, зокрема важливі підприємства ОПК Російської Федерації.

Дрони ГУР вдарили по оборонному підприємству в російській Тулі
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Джерeла Kyiv Post підтверджують, що дрони української воєнної розвідки атакували завод "Базальт" у Тулі.

Як зазначається, "Алабуга" є однією з найбільших у Росії спеціальних економічних зон, яка приносить 59% сукупного доходу та 34% податкових зборів від усіх ОЕЗ.

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Також завдяки DDоS атаці ГУР вдалося заблокувати роботу інтернету в усьому Татарстані. У Казані через вплив кібератаки не працювали мобільний оператор МТС, найбільший оператор зв’язку ПАО "Таттелеком" і регіональний оператор зв’язку "Уфанет".

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