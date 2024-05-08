У період із 3 по 6 травня польські F-16 двічі здійснили перехоплення та супровід російського літака-розвідника Іл-20.

Про це повідомило Оперативне командування ЗС Польщі в соцмережі X (колишній Twitter).

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"Винищувачі перехопили літак Іл-20, який вилетів з летовища в Калінінградській області та продовжив політ у міжнародному просторі над Балтійським морем, виконуючи розвідувальне завдання, не заходячи в повітряний простір Польщі",- зазначається в Оперативному командуванні Польщі.

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Як йдеться в повідомленні, цей самий літак також був перехоплений 3 травня черговою парою F-16 з 31-ї тактичної авіабази в Кшесінах.

Іл-20 порушує повітряний простір країн ЄС

У лютому Повітряні сили Німеччини про підйом у повітря винищувача Eurofighter для перехоплення російського Іл-20М, який зафіксували в районі Фінляндії. Про це Військово-повітряні сили Німеччини повідомили в соцмережі X.



27 лютого Франція також піднімала в повітря свої винищувачі Mirage для перехоплення російського військового літака вже біля узбережжя Естонії. Про це Генеральний штаб Збройних сил Франції повідомив у соціальній мережі Х.

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Російські літаки розвідки - що варто знати

Як пояснив раніше Kyiv Post, Іл-20 - радянський літак радіоелектронної розвідки та РЕБ, що базується на Іл-18. Він обладнаний радіолокаційною станцією бокового огляду, інфрачервоним сканером та іншими датчиками.

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Основним засобом розвідки на цьому літаку є радіолокаційна станція бокового огляду "Игла". Крім неї, комплекс радіолокаційного обладнання Іл-20 також включає засоби радіотехнічної та фоторозвідки, що поєднуються з навігаційним обладнанням літака.