Зранку 9 травня російська окупаційна армія завдала артилерійського удару по Нікополю, що на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки двоє осіб загинуло, ще двоє дістали поранень.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
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Атака на Нікополь: є загиблі
"Ворожа артилерія обірвала життя 62-річного чоловіка та жінки 65 років. З пораненнями чоловіки – 39 та 67 років. Місто росіяни обстріляли з самого ранку", - зазначив очільник ОВА.
Лисак додав, що зайнялася приватна оселя. Ще 2 – понівечені. Також зачепило 5 багатоквартирних будинків. Побило магазин, 2 торгівельні павільйони, господарські споруди та газогін.
Росія атакувала Миколаївщину
Унаслідок влучання дрона на Миколаївщині частково зруйновано будівлю колишнього будинку культури в Первомайському, виникла пожежа.
Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
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"Сьогодні вночі, 9 травня, внаслідок влучання БпЛА типу «Shahed 136/131» частково зруйновано будівлю колишнього будинку культури в населеному пункті Первомайське Первомайської громади. Внаслідок влучання почалася пожежа, яка охопила 200 кв. м, на зараз займання ліквідовано. Постраждалих немає", - зазначив він.
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