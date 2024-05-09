Зранку 9 травня російська окупаційна армія завдала артилерійського удару по Нікополю, що на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки двоє осіб загинуло, ще двоє дістали поранень.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Атака на Нікополь: є загиблі

"Ворожа артилерія обірвала життя 62-річного чоловіка та жінки 65 років. З пораненнями чоловіки – 39 та 67 років. Місто росіяни обстріляли з самого ранку", - зазначив очільник ОВА.

Advertisement

Лисак додав, що зайнялася приватна оселя. Ще 2 – понівечені. Також зачепило 5 багатоквартирних будинків. Побило магазин, 2 торгівельні павільйони, господарські споруди та газогін.