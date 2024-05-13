Українські військові збили російський вертоліт Ка-52. Його ще називають "Алігатор".
Про це повідомляє 47 окрема механізована бригада.
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ЗСУ збили бойовий вертоліт Ка-52
"Друзі, чудові новини! Воїни 47-ї окремої механізованої бригади приземлили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор", - йдеться у повідомленні.
Військові зазначили, що вартість одного такого гвинтокрила 16 млн доларів.
"Дякуємо бійцям зенітного ракетно-артилерійського дивізіону за роботу! Працюємо далі!" - констатували у пресслужбі бригади.
Де саме збили вертоліт не зазначається.
Характеристика гвинтокрила Ка-52
Ка-52 "Алігатор" — російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації. Він переважно здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Вертоліт може вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Це одна з модифікацій вертольоту Ка-50 «Чорна акула». Ка-52 обладнаний радарною системою «Арбалет». Має броньовану капсулу для екіпажу.
Що не так з російським Су-57
Зенітники збили російський Су-25
Українські військові збили ще один російський літак Су-25.
Про це повідомила 110-та окрема механізована бригада ім. Марка Безручка.
Зазначається, що російський Су-25 «приземлили» зенітники бригади.
«Ще одна сушка! Літакопад російських повітряних суден продовжується. Знову чудова робота зенітників 110 бригади. Сьогодні вразили черговий СУ-25», - йдеться у дописі.
Як саме та з якого озброєння вдалося збити літак - не уточнюється.
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