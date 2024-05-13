Де саме збили вертоліт не зазначається.

"Дякуємо бійцям зенітного ракетно-артилерійського дивізіону за роботу! Працюємо далі!" - констатували у пресслужбі бригади.

Військові зазначили, що вартість одного такого гвинтокрила 16 млн доларів.

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Про це повідомляє 47 окрема механізована бригада.

Українські військові збили російський вертоліт Ка-52. Його ще називають "Алігатор".

Характеристика гвинтокрила Ка-52

Ка-52 "Алігатор" — російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації. Він переважно здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Вертоліт може вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Це одна з модифікацій вертольоту Ка-50 «Чорна акула». Ка-52 обладнаний радарною системою «Арбалет». Має броньовану капсулу для екіпажу.

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Зенітники збили російський Су-25

Українські військові збили ще один російський літак Су-25.

Про це повідомила 110-та окрема механізована бригада ім. Марка Безручка.

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Зазначається, що російський Су-25 «приземлили» зенітники бригади.

«Ще одна сушка! Літакопад російських повітряних суден продовжується. Знову чудова робота зенітників 110 бригади. Сьогодні вразили черговий СУ-25», - йдеться у дописі.

Як саме та з якого озброєння вдалося збити літак - не уточнюється.