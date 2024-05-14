Спецпредставник Путіна Михайло Швидкой у березні відвідав Австрію і Словаччину.

Про це повідомляє австрійське інформагентство АРА.

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"Оскільки юридичні вимоги візового кодексу були дотримані і заявник не перебуває в жодному санкційному списку ЄС, віза була надана", - пояснив відповідальний керівник департаменту австрійського МЗС.

Як повідомляється, надання візи Швидкому австрійською стороною базувалося на очікуванні взаємного підходу.

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"Швидкой був, напевно, найбільш високопоставленим посланцем Кремля, який приїжджав до Австрії з моменту початку російської агресії проти України 24 лютого 2022 року", - йдеться в повідомленні.

За даними АРА, 11 березня Швидкой зустрівся в Російському культурному інституті з членами російської громади Відня, більшість яких просили його про підтримку та субсидії.

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Як зазначає агенство, Швидкой також хотів зустрітися у Відні з австрійськими "колегами", однак вони "скасували зустрічі в останню хвилину".

Критика австрійського уряду партією NEOS

Австрійська опозиційна партія NEOS розкритикувала "загалом млявий підхід" Австрії до путінського оточення.

"Міністерство закордонних справ не тільки занадто нерішуче висилає російських шпигунів, а й занадто вільно впускає в країну найближчих довірених осіб Путіна", - наголосила депутатка Штефані Кріспер.

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З Відня спецпредставник Путіна поїхав до Братислави, де зустрівся зі словацькими урядовцями. На церемонії покладання вінків у Зволені Швидкой зустрівся з прем'єр-міністром Робертом Фіцо та міністром закордонних справ Юраєм Бланаром.

Штати не оформили візи російській делегації в Радбезі ООН

Нагадаємо, що в квітні 2023 року посольство РФ у США повідомило, що російській делегації, яка головує у Радбезі ООН, Штати не оформили візи.

Про це посольство Росії в США повідомляло в Телеграм.

За словами посла РФ у США Анатолія Антонова, незрозуміла ситуація склалася навколо спецборту міністра Лаврова. Влада США не погодила прибуття літака.

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