Партія «Єдиний національний рух», яка є найбільшою опозиційною партією у Грузії, оголосила бойкот парламенту після ухвалення скандального закону про «іноагентів» раніше у вівторок.

Про це повідомляє SOVA.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Опозиція оголосила бойкот грузинському парламенту

Учасник «Єдиного національного руху» Леван Бежашвілі заявив на екстреному брифінгу, що після прийняття «російського» закону про «іноагентів» партія не бачить сенсу в участі у роботі парламенту.

Advertisement

«В умовах, коли в країні встановився російський режим, нормальна парламентська робота немислима», – сказав він.

Бежашвілі додав, що парламентська більшість була практично «продовженням поліції у залі засідань грузинського парламенту», коли жодному депутату від опозиції не дозволили нормально виголосити промову.

«Тому ми, фракція «Єдиний національний рух» і більшість опозиції, не збираємося продовжувати свою нормальну діяльність за цього режиму, ми переходимо у режим бойкоту», – заявив політик.

До бойкоту також долучилися опозиційні партії «Стратегія Агмашенебелі» та «Лело для Грузії», а також незалежні депутати Тамар Кордзая, Саломе Самадашвілі і Таріел Накаїдзе.

Advertisement

Парламент Грузії схвалив скандальний закон про "іноагентів" у фінальному читанні

Парламент Грузії у третьому, остаточному читанні схвалив закон «Про прозорість іноземного впливу». Закон передадуть на підпис президентці країни.

Незважаючи на протести десятків тисяч громадян, які виходять на акції, та критику міжнародних партнерів Грузії, скандальний законопроєкт підтримали 84 депутати, 30 опозиціонерів проголосували проти.

Президентка Грузії Саломі Зурабішвілі раніше пообіцяла, що накладе вето на цей документ. Згідно з Конституцією Грузії, президент протягом 10 днів підписує та публікує закон або з мотивованими зауваженнями повертає його до парламенту. Однак «Грузинська мрія» має достатньо голосів, щоб подолати вето. Якщо і після цього президент не підпише закон, його підписує та публікує голова парламенту.

Advertisement

Терміни, протягом яких парламент має подолати вето президента, у Конституції не вказано. Ймовірно, парламент зможе остаточно затвердити закон у середині червня.

В уряді заявили, що можуть зважити на «змістовні рекомендації» від західних партнерів у рамках механізму вето. Зурабішвілі ж відповіла Кабміну, що не ввійде «ні в які маніпуляції з метою його якось ушляхетнити».

Вона запропонувала парламентській більшості ввести закон у дію з 1 листопада після проведення у жовтні парламентських виборів.

У Тбілісі заарештували двох громадян США під час протестів проти закону про "іноагентів"

Двоє громадян США були заарештовані у понеділок в Тбілісі (Грузія), де тисячі людей впродовж кількох тижнів виходили на вулиці, протестуючи проти рішення уряду ухвалити новий, інспірований Кремлем законопроект про "іноземних агентів".

Advertisement

Міністерство внутрішніх справ Грузії повідомило, що загалом за "дрібне хуліганство" та "непокору поліції» затримано 20 осіб, серед них двоє громадян США та один громадянин Росії 2002 року народження.

"Співробітники поліції затримали 20 осіб за статтями 166 ("Дрібне хуліганство") і 173 ("Непокора поліції") Кодексу про адміністративні правопорушення Грузії.

"Троє затриманих - громадяни іноземних держав, це громадянин Росії 2002 року народження, громадянин США 1995 року народження і громадянин цієї ж країни, який відмовився розкрити свою особу", - йдеться в повідомленні відомства, передає російське державне інформагентство ТАСС.