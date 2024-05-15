У Дніпрі внаслідок російського удару загинули двоє людей, є поранені, пошкоджено інфраструктуру.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Атака на Дніпро - що відомо

"Ворог атакував Дніпро. Пошкоджено інфраструктуру. Попередньо двоє загиблих", - йдеться у повідомленні.

Лисак зазначив, що також у місті є поранені, їх кількість, стан та інші обставини уточнюються

Також голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив, що у Дніпровському районі Сили ППО збили ворожу ракету.

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“Вибух, який чули в області - це робота наших Сил ППО. Ворожу ракету збили у Дніпровському районі”, - поінформував Лукашук.

За його словами, через атаку було пошкоджено інфраструктуру, є загиблі. Деталі уточнюються.

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