У Дніпрі внаслідок російського удару загинули двоє людей, є поранені, пошкоджено інфраструктуру.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
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Атака на Дніпро - що відомо
"Ворог атакував Дніпро. Пошкоджено інфраструктуру. Попередньо двоє загиблих", - йдеться у повідомленні.
Лисак зазначив, що також у місті є поранені, їх кількість, стан та інші обставини уточнюються
Також голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив, що у Дніпровському районі Сили ППО збили ворожу ракету.
“Вибух, який чули в області - це робота наших Сил ППО. Ворожу ракету збили у Дніпровському районі”, - поінформував Лукашук.
За його словами, через атаку було пошкоджено інфраструктуру, є загиблі. Деталі уточнюються.
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