Під час переговорів у межах свого державного візиту голова КНР Сі Цзіньпінь підтвердив обіцянку Китаю залишатися в дружніх стосунках із Росією.

Про це пише Укрінформ, цитуючи повідомлення МЗС КНР.

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"Ми й надалі маємо намір бути з Росією добрими сусідами, довірливими друзями та надійними партнерами, послідовно зміцнювати багатовікову дружбу між двома народами… та спільними зусиллями відстоювати міжнародну рівність і справедливість", - заявив Сі.

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Як зазначається, цього року Китай і Росія відзначають 75-ту річницю встановлення дипломатичних відносин. За час перебування на чолі своїх країн Сі Цзіньпінь і Владімір Путін зустрічалися не менше 40 разів.

"Такі тісні зв’язки дозволяють нам намічати стратегічні напрями для збереження здорової і стійкої динаміки розвитку китайсько-російських відносин, які давалися зовсім нелегко і заслуговують на найдбайливішу охорону", - пояснив лідер КНР.

Китай і Росія маскуюють мідь під брухт, щоб обійти санкції

Російська мідна компанія та її китайські покупці з грудня минулого року торгують новою мідною катанкою, маскуючи її під брухт.

Про це повідомляв Reuters.

Як зазначається, катанки, що надходять від Росії до Китаю через Сіньцзян-Уйгурський район, подрібнюють і декларують як брухт. Така схема вигідна і експортерам, і імпортерам, бо дозволяє зменшити митні відрахування через різницю в тарифах на брухт і новий метал, а також мінімізувати ризики потрапляння під західні санкції.

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За даними видання, Росія ніколи не була великим продавцем мідного брухту в КНР, але за даними китайської митниці, з грудня імпорт Китаєм мідного брухту з Росії значно зріс, і 97% поставок відбулися через Сіньцзян.

Китай допомагає військовій машині Росії

Пекін продає РФ технології, які вона використовує у війні проти України.

Про це писав Reuters із посиланням на американських високопосадовців.

"Китайські поставки заповнюють критичні прогалини в російському оборонному виробничому циклі, що допомагає РФ здійснити «найбільшу військову експансію з часів СРСР", - зазначає один із чиновників.

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За даними видання, у 2023 році з Китаю до РФ надійшло близько 90% імпорту мікроелектроніки.