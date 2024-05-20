Очільник комітету у закордонних справах французького парламенту Жан-Луї Бурланже закликав керівництво Франції скасувати обмеження на завдавання Україною ударів по території Росії французькою зброєю.

Про це повідомляє Le Figaro.

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Парламентар закликає дозволити Україні бити по території РФ французькою зброєю

У листі до французького керівництва очільник комітету закликав відмовитися від "стриманості та прийняти рішення" за прикладом Британії, яка дозволила українській армії використовувати свою зброю проти Росії.

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"Здається, настав час... Право на самооборону виключає право на недоторканність території агресора", – зауважив він, додавши, що зміна доктрини буде абсолютно законною, оскільки покладе край асиметрії між агресором і жертвою.

Також Бурланже зазначив, що ні Франція, ні інші західні партнери України не хочуть воювати з Росією.

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У поідї братимуть участь прем'єр-міністри цих країн.

"Тому йдеться не про їхнє втручання на театрі воєнних дій, а про зняття невиправданого табу", – написав він.

Українська армія може бити по території Росії британською зброєю

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон наголосив, що Україна має право використовувати зброю, яку надає його країна, для ударів по цілях на території Росії.

Про це він сказав в інтерв’ю Reuters.

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За словами Кемерона, цілі має визначати Україна. Також Україна має бути впевнена, що може захищатися.

«Україна має таке право. Так само як Росія завдає ударів всередині України...» – сказав він.

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