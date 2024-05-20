З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, країни-учасниці формату "Рамштайн" виділили на воєнну підтримку України близько $95 мільярдів.

Про це повідомляє Укрінформ, цитуючи міністра оборони США Ллойда Остіна під час початку зустрічі Контактної групи з питань оборони України.

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"Наші колеги-члени Контактної групи продовжують активізуватися для того, щоби задовольнити найбільш нагальні потреби України. Разом вони виділили понад $95 мільярдів на допомогу Україні у сфері безпеки від початку повномасштабного вторгнення Путіна в лютому 2022 року", – зауважив міністр оборони США.

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Як зазначив міністр оборони США, захист України підтримують усі півсотні країн, які входять до Контактної групи, тому держави продовжать надавати необхідну підтримку.

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Глава Пентагону нагадав, що Сполучені Штати рішуче налаштовані передавати допомогу Україні та запевнив, що ця підтримка змінить ситуацію на полі бою.

"Ми продовжимо виділяти значні пакети допомоги Україні у сфері безпеки. Ви побачите постійний потік підтримки в Україну з боку США – тиждень за тижнем", – наголосив голова оборонного відомства США.

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На думку Ллойда Остіна, наступні тижні й місяці будуть вирішальними щодо російсько-української війни.

"Тому ми продовжимо діяти рішуче. Виживання та успіх України є ключовими для безпеки України, безпеки Європи, глобальної безпеки та безпеки Америки", – зауважив Остін.

Снаряди та ракети до Patriot від "Рамштайну"

Нагадаємо, що у квітні відбулася 21 зустріч Контактної групи з питань оборони України, на якій Ллойд Остін оголосив про виділення 6 мільярдів доларів на зброю для України. ​​

Про це він повідомив під час онлайн-зустрічі.

У пакеті допомоги були, зокрема, артилерійські снаряди, ракети для NASAMS і Patriot, а також антидронові засоби.

На початку зустрічі міністр оборони США оголосив про ще один пакет оборонної допомоги на один мільярд доларів, у яких входитимуть ракети для HIMARS, снаряди, системи ППО та інше озброєння.