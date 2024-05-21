У АП ВАКС нагадали, що ця особа підозрюється у пособництві заволодінню земельними ділянками на Сумщині загальною площею близько 2,5 тисячі га, вартістю 291 млн грн, а також — у пособництві у незакінченому замаху на заволодіння землею, площею близько 3,3 тис. га ще на 190 млн грн (у ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 ККУ).

Розслідування журналістів припускали корупцію під час «Великого будівництва», яку міг толерувати віце-прем'єр-міністр Олександр Кубраков. Однак, його відставка стала несподіванкою для колег.

Це рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

«21 травня 2024 року Апеляційна палата розглянула апеляційну скаргу сторони захисту на ухвалу слідчого судді ВАКС від 9.05.2024 про застосування до заступника ексміністра аграрної політики та продовольства України запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави розміром 20 млн 287 тис. 600 грн. За результатами розгляду, колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційну скаргу адвокатів, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін», — поінформували у судовій установі.

Про це повідомили у пресслужбі АП ВАКС.

Суд заарештував заступника Сольського

9 травня слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід до заступника ексміністра у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 20 млн грн застави.

У Центрі протидії корупції зазначили, що йдеться про заступника ексміністра Маркіяна Дмитрасевича.

Він разом із іншими особами підозрюється у заволодінні землею на Сумщині площею близько 2,5 тис. га вартістю 291 млн грн та спробі заволодіння землею площею близько 3,3 тис. га ще на 190 млн грн.

Термін дії запобіжного заходу – по 7 липня.

Справа Сольського - що варто знати

У НАБУ 23 квітня заявили, що правоохоронці викрили чинного міністра на заволодінні держземлею на Сумщині на 291 млн гривень та на спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

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Очільник Мінагрополітики Микола Сольський, коментуючи вручену йому підозру, зазначив, що події стосуються періоду 2017-2018 років, коли він був адвокатом і не був ні міністром аграрної політики та продовольства, ні головою Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики.

За його словами, обставини семирічної давнини стосуються спору між державними підприємствами та фізособами, зокрема військовими АТО, за землі, які були надані останнім у володіння відповідно до закону.

26 квітня ВАКС обрав запобіжний захід міністру аграрної політики і продовольства Миколі Сольському у вигляді арешту з альтернативою внесення застави у розмірі 75 млн 700 тис. грн.

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За міністра аграрної політики та продовольства України внесли заставу в розмірі 75,7 млн грн. Його звільнено з-під варти. Окрім цього, як повідомляє пресслужба Мінагрополітики, Сольський продовжує виконувати свої обов’язки, хоча у четвер, 25 квітня, підозрюваний подав у відставку.

29 квітня Слідчі судді Вищого антикорупційного суду заарештували ще трьох підозрюваних у справі про заволодіння землею в Сумській області площею близько 2,5 тис. га вартістю 291 млн грн та спробу заволодіння землею площею близько 3,3 тис. га ще на 190 млн грн.