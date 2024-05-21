Як зазначається, решта 10% підуть безпосередньо на відновлення та реконструкцію української інфраструктури.

"Передбачається, що щорічні надходження становитимуть приблизно 2,5 - 3 мільярди євро. 90% очікуваних надходжень буде використано на військові цілі для підтримки оборони України", – йдеться в повідомленні.

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Про це повідомляє Європейська правда, посилаючись на постійне представництво Чехії в ЄС у соцмережі X (колишній Twitter).

В Євросоюзі затвердили перерахування надходжень від знерухомлених активів Центрального банку Російської Федерації на користь України.

Німеччина готова підтримати план США щодо використання заморожених активів РФ

Офіційні особи Німеччини готові підтримати план США щодо залучення майбутніх доходів від заморожених російських активів.

Про це пише Bloomberg.

Як зазначає видання, згода Німеччини може стати кроком, який наблизить Вашингтон і союзників до отримання нового пакету допомоги Києву та забезпечення участі США незалежно від результатів президентських виборів у листопаді.

Більше по темі Євросоюз розпочне переговори про вступ України в червні Дипломати інтенсивно працюють над тим, щоб переконати уряд Угорщини дати згоду на початок переговорів.

"Німецькі офіційні особи не очікують жодної остаточної угоди до зустрічі лідерів країн Групи семи 13-15 червня, а також її реалізації до 2025 року, повідомили джерела, які говорили на умовах анонімності", – зауважив Bloomberg.

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Заморожені активи РФ можуть фінансувати українську армію роками

Кошти на суму близько 320 мільярдів доларів можуть фінансово забезпечити боротьбу України проти РФ до кінця 2028 року.

Про це писав Укрінформ із посиланням на Reuters.

Як зазначається, США запропонували відкрити новий збір коштів для України методом капіталізації відсоткових платежів, що накопичуються в Euroclear (клірингова палата в Бельгії, де зберігається велика частина російських активів).

Ця компанія може випустити облігації, забезпечені майбутніми відсотковими ставками, тому Україні виплатять відповідний прибуток.