Заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко повідомила, що у застосунку "Резерв+" свої дані оновили вже 623 тисячі українців.

Про це вона розповіла в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає кореспондент Укрінформу.

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"Резерв+" має попит серед українців

"По факту наразі 623 тисячі українців оновили свої дані (у ньому - ред.). Ми бачимо, що це (застосунок "Резерв+" - ред.) — найбільш популярний шлях оновлення даних, поряд із ЦНАПами, ТЦК та СП. І констатуємо, що Україна — дійсно цифрова держава, і для наших громадян це така найсучасніша можливість оновити свої дані", — зазначила Черногоренко.

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Відповідаючи на запитання про найпоширеніші скарги на роботу цього застосунку, заступниця міністра оборони заявила, що йдеться про проблеми з авторизацією, які дійсно були у перші півтори доби його роботи. За її словами, зараз жодних проблем з авторизацією у "Резерв+" немає.

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"Система дуже швидко, фактично у секунди, повертає дані з "Оберегу". І ми можемо констатувати, що МОУ надає можливість побачити всі дані, які вносять оператори ТЦК та СП по людині в "Оберіг". Насправді це для нас дуже важливо, щоб люди мали можливість прозоро бачити свої дані. По факту зараз система працює штатно, без навантажень, але з дуже-дуже високою швидкістю віддачі даних", - сказала Черногоренко.

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Вона поінформувала, трафік для застосунку запускається поступово, щоб не створювати технічні незручності і навантаження на систему.

Відповідаючи на запитання про роботу застосунку за кордоном, вона зазначила, що якщо у людини не виходить завантажити "Резерв+" прямо зараз, то потрібно зачекати кілька днів.

"Оновити свої дані можна до 16 липня включно, тому всі встигнуть це зробити, у будь-якому куточку світу. І є ще один варіант: можна змінити у налаштуваннях маркету свою країну і завантажити застосунок, і вже безпосередньо у застосунку можна вказати свій закордонний паспорт та адресу проживання за кордоном", - пояснила Черногоренко.

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"Резерв+" — що треба знати

Як повідомляв Kyiv Post раніше, оновити свої облікові дані можна буде онлайн через застосунок Резерв+. Це треба зробити всім військовозобов'язаним віком 18-60 років.

Зробити це потрібно протягом 60 днів. Тобто, до 16 липня включно.

Додаток можна завантажити на смартфон через App Store та Google Play Market. 

Як запевнили в Міноборони, під час оновлення даних направлення на ВЛК не видаватиметься.

 

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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