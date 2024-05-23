Сенат (верхня палата польського парламенту) ухвалив урядовий закон, що продовжує легальне перебування і надання допомоги українцям, які прибули до Польщі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зазначається, що закон ухвалили без поправок. На розгляд Сенату він був поданий 16 травня.

Закон на засіданні Сенату 22 травня підтримали 87 сенаторів, чотири були проти, один утримався, передає кореспондент Укрінформу.

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Сенат Польщі ухвалив закон про допомогу українцям

Нижня палата польського парламенту (Сейм) на засіданні 15 травня ухвалила законопроєкт щодо продовження легальності перебування і допомоги українцям, які прибули до Польщі після повномасштабного вторгнення Росії, до 30 вересня 2025 року. Загалом Сейм підтримав законопроєкт, розроблений урядом Польщі, депутати внесли незначні поправки. Зокрема, депутати прийняли поправки щодо розтягнення до чотирьох місяців терміну подачі документів про тимчасове виконання фаху лікаря, стоматолога, медсестри й акушерки, а також визнання свідоцтва про освіту країн, які анулювали угоду про взаємне визнання з Польщею дипломів (що зробила Білорусь).

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Змінами до закону, ухваленому в березні 2022 року, передбачається, що соціальна допомога за програмами "800+" (щомісячна допомога на дитину у розмірі 800 злотих) і "добрий старт" (одноразова допомога у розмірі 300 злотих) надаватиметься українським сім’ям у випадку, якщо дитина шкільного віку ходить до польської школи.

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В уряді Польщі пояснюють таке нововведення тим, що Польща є єдиною країною, де діє гібридна система освіти для українських дітей (близько 200 тис. українських дітей навчаються у польських школах, а інші перебувають в українській системі дистанційної освіти). У Польщі віддавна нарікають, що вони не можуть перевірити, яким чином ці діти навчаються, а тому запровадження такої вимоги розглядається як вирівнювання шансів усіх дітей на отримання базової освіти. В уряді РП вважають, що завдяки цьому положенню в польських школах з нового навчального року додасться 80 тис. українських дітей.

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Іншим важливим нововведенням у законопроєкті про допомогу українцям є можливість зміни статусу перебування українців у Польщі: з нинішнього тимчасового захисту на тимчасове перебування до трьох років. Для цього треба буде актуалізувати свої дані у базі PESEL UKR (польська ідентифікаційна система, UKR – призначена для українців), подати відповідне прохання в електронному вигляді до воєводи за місцем проживання, а також відповідати вимозі наявності PESEL UKR станом на 4 березня 2024 року.

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Водночас цей закон запроваджує нове правило підтвердження особи громадянина України, що претендує на отримання номера PESEL у Польщі. Зокрема, єдиним способом підтвердження особи вважатиметься пред’явлення дійсного проїзного документа громадянина України.

Закон передбачає скасування одноразової соціальної допомоги в Польщі для українських воєнних біженців у розмірі 300 злотих (75 дол.), а також скасування грошової компенсації для власників приватного житла, які надавали проживання та харчування воєнним біженцям з України.

Після затвердження закону у Сеймі та Сенаті його має підписати президент. Документ має набути чинності до 1 липня цього року. Станом на сьогодні, у Польщі продовжили до 30 червня дію попередньої версії закону, термін якої сплив 4 березня.

Польща підготувала понад 20 тисяч українських військових

У Сеймі Польщі віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що армія Республіки Польща сама або разом із союзниками підготувала 22 тис. українських військових, що становить 30% українських військових, які пройшли вишкіл у межах європейської ініціативи.

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“30% українських військових, підготовлених у межах європейської ініціативи, пройшли вишкіл у Польщі. Це 16 тис. військових. А в межах спільних дій йдеться загалом про 22 тис. військовослужбовців, підготовлених польською армією”, - заявив Косіняк-Камиш.

Очільник нацоборони зазначив, що військова і гуманітарна допомога Україні з боку Польщі “не підлягає дискусії”.