Російські прикордонники в ніч проти 23 травня вкрали понад 20 бакенів, встановлених в естонських водах прикордонною охороною Естонії для позначення фарватеру.

Про це повідомляє ERR.

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Росіяни вкрали естонські бакени з річки Нарва

Очільник бюро прикордонної охорони Ідаської префектури Еерік Пургель пояснив, що Естонія і Росія щовесни встановлюють на річці Нарві буї для позначення фарватеру. Це пов’язано з тим, що річище Нарви змінюється, і тому кожної весни демаркація фарватеру переглядається.

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«До початку війни в Україні встановлення цих буїв відбувалося в основному за угодою сторін, але з 2023 року Росія не погоджується з естонськими позиціями щодо розміщення буїв. Ми вирішили встановити плавучі буї на літній сезон згідно з домовленістю 2022 року, тому що вони потрібні, щоб уникнути навігаційних помилок, і щоб наші рибалки та відпочивальники не потрапили помилково у російські води», - сказав Пургель.

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Цього року Росія повідомила, що вона не згодна з місцями встановлення приблизно половини з 250 буїв. Перші 50 були встановлені ще 13 травня. Проте в ніч проти 23 травня естонські прикордонники виявили, що прикордонники з Росії почали забирати ці буї і за ніч забрали 24 одиниці.

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Своєю чергою, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас сказала на урядовій пресконференції, що йдеться про прикордонний інцидент, а точні обставини з'ясовуються.

«Ми підходитимемо до цієї проблеми тверезо, врівноважено, за необхідності також у контакті з союзниками. Ми бачимо ширшу схему, коли Росія намагається своїми діями сіяти тривогу», - сказала Каллас.

Міністр закордонних справ Маргус Цахкна додав, що до цього випадку слід ставитися дуже спокійно, тому що Росія поводиться провокаційно. Він нагадав, що Росія раніше порушувала повітряний простір Естонії.

Латвія, Литва та Естонія звинуватили Росію у глушінні сигналів GPS у Балтійському морі

Російська Федерація регулярно глушить сигнали GPS у районі Балтійського моря, що становить небезпеку для цивільної авіації, заявили у розмові з Financial Times міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви.

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«Якщо хтось вимкне вам фари, поки ви їдете вночі, це стає небезпечним. Ситуація у Балтійському регіоні поблизу російських кордонів тепер стає надто небезпечною, щоб її ігнорувати», — сказав у розмові з виданням міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Його естонський колега Маргус Цахкна додав, що країни Балтії вважають глушіння GPS-сигналів «гібридною атакою РФ», яка становить небезпеку для їхніх громадян. «Ми безперечно обговоримо це з нашими союзниками», — додав він.

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже додала, що країни Балтії «серйозно ставляться до інцидентів» із GPS та «контактують із колегами з інших держав» з цього питання.