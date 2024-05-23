Українська атака на російський ракетний корабель “Циклон” у тимчасово окупованому Криму призвела до його затоплення.
Про це повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.
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У Криму російській армії стало небезпечно після вдалих ударів ЗСУ
“19 травня 2024 року українські війська здійснили скоординований удар по російському порту в Севастополі. Атака, яка, ймовірно, включала комбінацію дронів-камікадзе та ракет ATACMS, майже напевно призвела до затоплення корабля “Циклон”, - йдеться в повідомленні.
У Міноборони додали, що “Циклон” був одним із чотирьох малих російських військових кораблів проєкту 22800, здатних використовувати ракети типу "Калібр" і які діяли в Чорному морі з 2022 року.
Зазначається, що двоє з цих кораблів, ймовірно, були переведені в Каспійське море для безпечного завершення ходових випробувань після серії успішних українських атак. Четвертий корабель цієї групи раніше зазнав серйозних пошкоджень під час української атаки в листопаді 2023 року.
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У міністерстві зауважили, що хоча знищення “Циклону” навряд чи суттєво змінить вплив російського флоту на його операції в Україні, цей випадок підкреслює небезпеку для російських сил, які діють у Криму та Чорноморському регіоні, а також успіх України під час проведення скоординованих ударів.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 23 May 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 23, 2024
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Україна уразила російський ракетний корабель "Циклон" у Криму
У ніч на 19 травня українська армія пошкодили ракетний корабель "Циклон", який є частиною Чорноморського флоту Росії.
У Генштабі уточнювали, що корабель перебував у тимчасово окупованому Севастополі.
"Сили оборони України вразили російський ракетний корабель "Циклон" проєкту 22800", - йшлося у повідомленні.
"Циклон" - що відомо
Російський ракетний корабель "Циклон" (заводський номер 801) був закладений 2016 року у Керчі, спущений на воду 2020 року. З липня 2023 року судно прийнято до Чорноморського флоту ВМФ РФ.
"Циклон" став першим кораблем проєкту 22800 "Каракурт" РФ у Чорному морі і четвертим кораблем цього проєкту на всіх флотах Росії.