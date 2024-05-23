Українська атака на російський ракетний корабель “Циклон” у тимчасово окупованому Криму призвела до його затоплення.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

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У Криму російській армії стало небезпечно після вдалих ударів ЗСУ

“19 травня 2024 року українські війська здійснили скоординований удар по російському порту в Севастополі. Атака, яка, ймовірно, включала комбінацію дронів-камікадзе та ракет ATACMS, майже напевно призвела до затоплення корабля “Циклон”, - йдеться в повідомленні.

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У Міноборони додали, що “Циклон” був одним із чотирьох малих російських військових кораблів проєкту 22800, здатних використовувати ракети типу "Калібр" і які діяли в Чорному морі з 2022 року.

Зазначається, що двоє з цих кораблів, ймовірно, були переведені в Каспійське море для безпечного завершення ходових випробувань після серії успішних українських атак. Четвертий корабель цієї групи раніше зазнав серйозних пошкоджень під час української атаки в листопаді 2023 року.

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У міністерстві зауважили, що хоча знищення “Циклону” навряд чи суттєво змінить вплив російського флоту на його операції в Україні, цей випадок підкреслює небезпеку для російських сил, які діють у Криму та Чорноморському регіоні, а також успіх України під час проведення скоординованих ударів.