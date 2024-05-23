Українська атака на російський ракетний корабель “Циклон” у тимчасово окупованому Криму призвела до його затоплення.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

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У Криму російській армії стало небезпечно після вдалих ударів ЗСУ

“19 травня 2024 року українські війська здійснили скоординований удар по російському порту в Севастополі. Атака, яка, ймовірно, включала комбінацію дронів-камікадзе та ракет ATACMS, майже напевно призвела до затоплення корабля “Циклон”, - йдеться в повідомленні.

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У Міноборони додали, що “Циклон” був одним із чотирьох малих російських військових кораблів проєкту 22800, здатних використовувати ракети типу "Калібр" і які діяли в Чорному морі з 2022 року.

Зазначається, що двоє з цих кораблів, ймовірно, були переведені в Каспійське море для безпечного завершення ходових випробувань після серії успішних українських атак. Четвертий корабель цієї групи раніше зазнав серйозних пошкоджень під час української атаки в листопаді 2023 року.

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"Права людини без кордонів" (HRWF) закликає ООН, ЄС та держави, які підтримують Україну, фінансувати українські НУО, які під високим ризиком рятують депортованих Росією українських дітей.

У міністерстві зауважили, що хоча знищення “Циклону” навряд чи суттєво змінить вплив російського флоту на його операції в Україні, цей випадок підкреслює небезпеку для російських сил, які діють у Криму та Чорноморському регіоні, а також успіх України під час проведення скоординованих ударів.

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Україна уразила російський ракетний корабель "Циклон" у Криму

У ніч на 19 травня українська армія пошкодили ракетний корабель "Циклон", який є частиною Чорноморського флоту Росії.

У Генштабі уточнювали, що корабель перебував у тимчасово окупованому Севастополі.

"Сили оборони України вразили російський ракетний корабель "Циклон" проєкту 22800", - йшлося у повідомленні.

"Циклон" - що відомо

Російський ракетний корабель "Циклон" (заводський номер 801) був закладений 2016 року у Керчі, спущений на воду 2020 року. З липня 2023 року судно прийнято до Чорноморського флоту ВМФ РФ. 

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"Циклон" став першим кораблем проєкту 22800 "Каракурт" РФ у Чорному морі і четвертим кораблем цього проєкту на всіх флотах Росії.

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