Японський уряд накладе санкції на дев'ять організацій, що базуються в Росії, і громадянина країни, а також дві кіпрські фірми через закупівлі Кремлем зброї з КНДР на тлі повномасштабного вторгнення.

Про це пише Kyodo News.

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Японія запровадить санкції проти російських угруповань

"Оскільки російське вторгнення в Україну продовжується, вкрай важливо вживати заходів у координації з міжнародним співтовариством", – наголосив Головний секретар кабінету міністрів Японії Йосімаса Хаясі.

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Він заявив на прес-конференції, що Японія "рішуче засуджує" постачання зброї Росії Північною Кореєю, що є порушенням відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН.

Уряд Японії заявив у п'ятницю, що вирішив накласти санкції на дев'ять організацій, що базуються в Росії, і громадянина країни, а також дві кіпрські фірми через закупівлі Москвою зброї з Північної Кореї для війни проти України.

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Як пояснили в МЗС Японії, активи, якими володіють цільові організації, включно з судноплавними фірмами та військовими об’єктами, будуть заморожені.

Kyodo News нагадує, що Японія разом з іншими членами Великої Сімки заморозила активи президента Росії Владіміра Путіна, його підлеглих і центрального банку країни з лютого 2022 року.

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Японія заборонила експорт ще понад 160 видів товарів до Росії

Нагадаємо, що уряд Японії додав до заборонених на експорт до Росії ще 164 категорії товарів.

Про це повідомляло The Asahi Shimbun із посиланням на міністерство економіки та промисловості Японії.

У переліку, зокрема, згадуються літій-іонні акумулятори, газові труби, моторне мастило для автомобілів, термостати, нітроцелюлозна продукція та деревообробне обладнання.