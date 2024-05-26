Київ - столиця України, унікальне місто на берегах Дніпра, що створює неповторні ландшафти з більш ніж 1400-річною історією. Київ - це і сучасне місто з добре розвиненою інфраструктурою, включаючи численні ресторани, кафе та інші розважальні заклади.

Київ відомий своєю гостинністю та дружньою атмосферою. Місцеві жителі привітні та завжди готові прийти на допомогу.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Київ багатий на культурні та традиційні фестивалі. День Києва, наприклад, святкується з великим розмахом і включає в себе різноманітні заходи, концерти, ярмарки та паради.

Advertisement

День Києва - це щорічне свято, яке відзначається в останню неділю травня на честь багатої історії та стійкості української столиці.

На честь цього дня члени команди Kyiv Post склали список своїх улюблених місць, щоб дати вам зрозуміти, чому ми їх любимо.

Більше по темі Київський метрополітен оголосив тендер на продовження метро на Виноградар Продовження робіт із будівництва планується на Сирецько-Печерській лінії в бік житлового масиву Виноградар.

Катерина Захарченко, журналістка

Маріїнський палац та парк

Маріїнський палац і парк у Києві мають багато особливостей, які приваблюють мене і змушують захоплюватися ними. Маріїнський палац є чудовим прикладом архітектури бароко 18 століття. Його фасад, внутрішнє оздоблення та загальна атмосфера створюють відчуття величі та елегантності.

Advertisement

Маріїнський парк, який оточує палац, є чудовим місцем для прогулянок. Тут можна насолодитися зеленою зоною, чистим повітрям, квітами та мальовничим видом на Дніпро. Парк часто стає моїм оазисом спокою посеред міського шуму.

Можливо, моя любов до цього місця також пов'язана з простим естетичним задоволенням від красивої архітектури та мальовничих пейзажів.

Богдан Нагайло, Шеф-редактор

Ріг Городецького та Заньковецької

Для мене в Києві багато улюблених місць. Вони варіюються від історичних пам'яток, таких як Софійська площа, Золоті ворота, старий Поділ, Будинок Вчителя, де перший парламент сучасної України - Центральна Рада - проголосив незалежність в січні 1918 року, і місць, звідки відкривається чудовий вид на місто, як зсередини комплексу Печерської Лаври, так і за її стінами. Від Арки дружби з видом на Дніпро до архітектурного музею під відкритим небом в сусідньому Пирогово.

Advertisement

Таким чином, важко обмежити вибір одним місцем. Але, щоб підіграти моїм колегам, я виберу район на розі вулиць Архітектора Городецького і Заньковецької, недалеко від Майдану і консерваторії. Це перлина регіону, де можна насолодитися історичними, архітектурними та кулінарними шедеврами, а також відпочити.

У стильному ресторані Vatra є чудова крита тераса з фонтанами, а по сусідству знаходиться Грузинський ресторан Mama Gochi, дуже гостинний, з відмінною кухнею і обслуговуванням. Тож після роботи це, мабуть, моє улюблене місце, де я можу провести вечір, зустрічатися з друзями, їсти, пити, відпочивати та занурюватися в чудову атмосферу.

Advertisement

Регіна Філоненко, менеджерка соціальних мереж, редакторка

Кловський сад

Моє улюблене місце в Києві - квітковий бутік "Кловський сад". Я купувала там квіти та декор для дому з моменту його відкриття, бо жила зовсім поруч. Але по-справжньому це місце стало для мене значущим після повномасштабного російського вторгнення.

На початку квітня 2022 року, коли Київ був напівпорожнім і похмурим, я вирішила вперше трохи прогулятися містом. Раптом я натрапила на веранду Кловського саду, яка була вщент заповнена неймовірно красивими квітами. В той момент ці квіти буквально врятували мене і здалися маленьким знаком надії на щось хороше.

Advertisement

Це було не єдине місце, яке продовжувало працювати в такий складний для Києва і всієї України час. Як тоді, так і зараз, усвідомлюючи це, неможливо не дивуватися стійкості та силі українського бізнесу. Проста чашка кави в працюючій кав'ярні врятувала багатьох українців від повної апатії, показавши, що Київ продовжує жити.

Аліса Орлова, News Manager

Костел Святого Миколая

Від самого народження римо-католицький костел Святого Миколая займає особливе місце в моєму серці. У ньому вінчалися мої батьки, в його стінах я прийняла своє перше причастя і відвідувала недільні богослужіння протягом усього життя.

Advertisement

Костел Святого Миколая, збудований у 1909 році, є рідкісною готичною пам'яткою Києва. За роки свого існування він зазнав значних змін: у 1936 році комуністи заборонили богослужіння, у 1938 році його переобладнали під склад, а в 1943 році його пошкодила пожежа. У 1946 році костел відремонтували, і він став Київським обласним архівом.

Перед Олімпіадою 1980 року архів перенесли, а костел перетворили на Будинок органної та камерної музики. У 1991 році, після десятиліть мовчання, в костелі знову відбулося перше богослужіння.

Костел тепер слугував подвійній меті: був домом для римо-католицької парафії Святого Миколая та Національного будинку органної та камерної музики України.

Проте, незважаючи на свою історичну та культурну цінність, костел залишається в руках держави. Головною перешкодою для повернення його католицькій громаді було перенесення органу, який був спеціально виготовлений для унікальної акустики костелу. Пожежа в червні 2021 року знищила орган, але костел залишається у власності держави.

Крістофер Стюарт, редактор

Blues Bar

Моїм улюбленим місцем у Києві був Blues Bar на Михайлівській, 24. Прямо біля Михайлівської площі. Мій гурт The Californians проводив там вечір відкритого мікрофону щочетверга протягом кількох років.

Вечір відкритого мікрофону.

Він був невеликим, у підвалі, з опорною колоною, яка заважала комусь бачити, але багато разів я налічував 100+ людей в аудиторії. Ми грали приблизно 4 сети по 4-5 рок-, блюзових або поп-пісень з іншими музикантами, які виступали між нашими сетами. Нашою традицією було закінчувати виступ піснею "Imagine", до якої приєднувалася велика частина натовпу у якості імпровізованого хору.

Це завжди було вибухово! Під час карантину один з постійних виконавців, який іноді грав з нами, викупив заклад і перейменував його на "Сан-Мігель"... Це все ще чудовий маленький бар, але вже не такий запальний, як раніше, в музичному плані. Але я все одно час від часу заходжу туди на віскі Джеймсон, зустрічаюся з двома іншими авторами KP...

Лео Чіу, журналіст

Задовго до того, як я прийшов в Kyiv Post, і навіть до того, як почав працювати новинним репортером, я часто відвідувала Sao Miguel - тоді це був Blues Bar - зі своїм найкращим другом на їхні щочетвергові джем-сейшени з відкритим мікрофоном, які, як я нещодавно дізналася, проводив мій теперішній колега Кріс.

Потім прийшла пандемія, потім вторгнення, і пізніше я дізнався, що він перейшов у інші руки - те саме місце, але інша атмосфера, хоча я б сказав, що зараз він став навіть кращим. Окрім нових клієнтів, я також час від часу бачу деякі старі обличчя - приємно знати, що вони живі й здорові. Гадаю, це частина задоволення від життя в Україні - спостерігати за змінами, а іноді й бути частиною цих змін.

Протягом багатьох років моїм улюбленим місцем для пиття в Києві був скромний бар у центрі міста під назвою Wunderbar.

Спеціальна пропозиція у Wunderbar.

Незважаючи на те, що він розташований у самому центрі (Мала Житомирська 13/6), я чітко пам'ятаю, як яму біля бару не латали щонайменше три роки - але оскільки Київ продовжує ставати кращим місцем, яма також зникла. Прогрес вимагає часу, але він врешті-решт настане, я гадаю. Дешева забігайлівка з чаркою настойки (алкоголь, настояний на фруктах, схожий на лімончелло), що коштує всього 20 гривень (до пандемії та повномасштабного вторгнення - близько $0,6), справді не може бути кращим місцем.

У той час вони також продавали стейки всього за 150 гривень (можливо, 6 доларів?) - хитрість полягає в тому, щоб замовляти їх, коли в барі менше людей, щоб вони не були схожими на шматок гуми. За ці роки у мене з'явилися чудові друзі з бару, включаючи постійних відвідувачів і барменів - я все ще пам'ятаю, як був молодий хлопець на ім'я Олексій, який часто відвідував бар, і як я купив йому і його другові випивку, коли останній одружився. Цікаво, де вони зараз.

У 2022 році я також дізнався, що Вова, один із барменів, який мене пригощав, загинув, захищаючи Маріуполь. Я все ще пам'ятав, як я скаржився на роботу, коли приходив до нього на вечерю, і як він сміявся мені в обличчя, коли я це робив. Хороший був хлопець. З початком війни та пандемії тут стало набагато тихіше, а також дорожче через інфляцію, але іноді я все одно бачив знайомі обличчя, що не може не тішити, незважаючи на зміни навколо.

Сергій Костеж, спеціальний кореспондент

По-перше, моє улюблене місце в Києві - це Поділ. Поділ - це історична частина міста, і тут розташована більшість старих житлових будинків Києва, деяким з яких понад 200 років. Також на Подолі багато історичних будівель, таких як Києво-Могилянська академія, кілька церков і торгових місць. Але найцікавіше, що мені тут подобається - це атмосфера свободи та молодості.

Пам'ятаю часи, коли я був молодим, ми з дівчатами ходили на Замкову гору, пили вино і веселилися майже в центрі міста, і зараз нічого не змінилося. Андріївський узвіз все ще красивий і повний чудес.

Поділ, повний молоді, винних магазинів, кафе і вуличних музикантів, як і раніше є найкращим місцем для молодих. По-друге, про що я хочу розповісти, так це про київські пляжі. Вони дійсно великі. Навіть у 1970-х вони виглядали ось так! І зараз вони переповнені людьми влітку.

У нас є багато островів на Дніпрі між двома берегами, і один з них - Гідропарк - створений для розваг з човновими станціями, пляжами, нічними клубами та спортивними секціями, такими як веслування на каное. Деякі з них, як мій улюблений пляж на Троєщині, розташовані не в місті, а неподалік, серед рівнин.

Стів Браун, редактор

Гімалаї

Моє улюблене місце - Гімалаї. Він був заснований у 1997 році Парешем Кантом. Спочатку він був розташований на Хрещатику, приблизно за 200 метрів від того місця, де я жив у 2006-2011 роках, коли працював тут з НАТО. Я ходив туди майже щоп'ятниці ввечері, сидів пару годин з гарною книжкою, насолоджувався Rogan Josh або Vindaloo і пивом. Пареш помер кілька років тому. Коли я повернулася до Києва у 2017 році, заклад переїхав на Велику Васильківську - там вже не та атмосфера, що була на старому місці, але їжа така ж смачна.

Карина Доломанжи, редактор стрічки новин українського видання

Поштова площа

Моїм улюбленим місцем у Києві з першого погляду стала Поштова площа. Як тільки я приїхала до Києва, це було перше місце, куди я пішла, щоб спробувати зрозуміти це місто. Можливо, це був мій потяг до води, адже я 18 років прожила біля моря. Як на мене, Поштова площа - це місце, де будь-яка людина почуватиметься комфортно. Є щось рідне в цьому людському шумі, змішаному з диханням Дніпра.

Любов Скічко, production manager

Площа Івана Франка

Площа Івана Франка у Києві – це моє улюблене місце для прогулянок. Тут ростуть квітучі дерева, створюючи тиху та затишну атмосферу для відпочинку. Площа збирає нарядних театралів, які з нетерпінням чекають на початок вистави в театрі імені Франка. Кожна будівля навколо тут просочена культурою, історією та мистецтвом, надаючи цьому куточку міста особливу красу та магію.

Дарія Ситник, video producer

Голосіївський ліс

Голосіївський ліс. Бо там таке повітря, наче ти не у місті. І так пахне... Одразу спокоєм наповнюєшся.