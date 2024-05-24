Протягом останнього тижня в ході наступу на Вовчанськ у Харківській області Росія посилила свої підрозділи «Африканським корпусом», який підконтрольний Міноборони РФ, регулярними російськими військами та підрозділами «Шторм Z».
Про це повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.
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Росія кинула на Вовчанськ "африканські ресурси"
«Африканський корпус» МО РФ був створений у грудні 2023 року та налічує понад 2 000 солдатів і офіцерів, а також досвідчених найманців. Багато з яких раніше служили у групі Вагнера.
За даними британської розвідки, підрозділи «Африканського корпусу» з великою ймовірністю раніше були розгорнуті в Сирії, Лівії, Буркіна-Фасо та Нігері.
«Міноборони РФ майже напевно перекинуло підрозділи "Африканського корпусу" до українського кордону у квітні 2024 року у рамках підготовки до цього наступу. Цілком імовірно, що Росія посилює свою війну проти України ресурсами, раніше спрямованими до Африки», - йдеться у зведенні.
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Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 24 May 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 24, 2024
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Українські спецпризначенці допитують “вагнерівців” у Судані
Ексклюзивне відео, яке раніше отримали Kyiv Post, демонструє, як українські спецпризначенці допитують захоплених російських найманців з ПВК "Вагнера" в Республіці Судан.
На одному з фрагментів відео видно, як бійці спецпідрозділу "Тимура" ГУР МО України здійснюють огляд військового транспорту з тілами вбитих російських найманців. Вантажівка має сліди інтенсивного обстрілу, крізь лобове скло видно тіло солдата з нашивкою ПВК "Вагнера".
На наступних кадрах видно, як український спецпризначенець допитує російськомовного полоненого. Полонений зізнається, що входить до складу групи найманців ПВК "Вагнера". Завдання найманців полягало в тому, щоб поїхати до Судану й повалити тамтешній уряд, розповідає солдат.