Іспанія вирішила направити в Україну невелику кількість ракет для систем протиповітряної оборони Patriot, повідомляє Reuters.

За інформацією іспанської газети El Pais, Іспанія виключила можливість постачання батарей Patriot, але передасть Києву ракети для них.

Міністерство оборони країни не відразу відповіло на запит про коментар.

Зазначається, що Іспанія має три батареї Patriot, які вона придбала в Німеччини у 2004 та 2014 роках.

«Нам потрібно посилити нашу прихильність до України», – повідомило іспанське дипломатичне джерело іноземним журналістам у четвер.

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Раніше цього місяця Президент Володимир Зеленський заявив членам НАТО, що Україні потрібні мінімум сім систем ППО Patriot або інших висококласних систем протиповітряної оборони, закликавши їх посилити військову допомогу Києву.

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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