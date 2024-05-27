Kyiv Post зібрав головні тези з заяв Президента України під час візиту до Мадриду для підписання двосторонньої безпекової угоди з Іспанією.

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"Шановний Гітанасе Наусєдо, вітаю вас із переобранням! Ви завжди були з нами в ці найскладніші роки. Я ціную вашу щиру підтримку України та впевнений, що, працюючи разом, ми забезпечимо свободу, мир і безпеку в Україні, країнах Балтії та в усій нашій Європі", – наголосив Зеленський

Щоб віддати свій голос на виборах глави держави, на виборчі дільниці прийшли 49,61% громадян Литви.

За даними Головної виборчої комісії, Наусєда переміг у всіх самоврядуваннях Литви.

Як зазначається, після підрахунку бюлетенів на 1 895 виборчих дільницях Наусєда набрав 74,43% голосів виборців. Водночас прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте отримала голоси 24,06% виборців.

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Про це повідомило видання Delfi .

У другому турі президентських виборів у Литві переміг чинний президент Гітанас Наусєда, який балотувався на переобрання.

Шановний Гітанасе Наусєдо, вітаю вас із переобранням! Ви завжди були з нами в ці найскладніші роки. Я ціную вашу щиру підтримку України та впевнений, що, працюючи разом, ми забезпечимо свободу, мир і безпеку в Україні, країнах Балтії та в усій нашій Європі. 🇺🇦🇱🇹

Президент Литви закликав допомогти Україні виграти війну

Нагадаємо, що в березні під час урочистостей на честь 20-ї річниці вступу Литви до НАТО президент країни Гітанас Наусєда закликав поставити за мету допомогти Україні виграти війну з Росією.

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Про це він написав у соцмережі Х.

За його словами, рішення Литви про вступ до НАТО було найкращим у новітній історії Литви.

"Сьогодні ми єдині та сильніші, ніж будь-коли. Сьогодні нашою метою має бути допомогти Україні перемогти", – наголосив Гітанас Наусєда.