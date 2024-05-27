У другому турі президентських виборів у Литві переміг чинний президент Гітанас Наусєда, який балотувався на переобрання.
Про це повідомило видання Delfi.
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Наусєда набрав понад 70% голосів
Як зазначається, після підрахунку бюлетенів на 1 895 виборчих дільницях Наусєда набрав 74,43% голосів виборців. Водночас прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте отримала голоси 24,06% виборців.
За даними Головної виборчої комісії, Наусєда переміг у всіх самоврядуваннях Литви.
Щоб віддати свій голос на виборах глави держави, на виборчі дільниці прийшли 49,61% громадян Литви.
Президент України Володимир Зеленський привітав Гітанаса Наусєду у соцмережі X (колишній Twitter).
"Шановний Гітанасе Наусєдо, вітаю вас із переобранням! Ви завжди були з нами в ці найскладніші роки. Я ціную вашу щиру підтримку України та впевнений, що, працюючи разом, ми забезпечимо свободу, мир і безпеку в Україні, країнах Балтії та в усій нашій Європі", – наголосив Зеленський
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Шановний Гітанасе Наусєдо, вітаю вас із переобранням! Ви завжди були з нами в ці найскладніші роки. Я ціную вашу щиру підтримку України та впевнений, що, працюючи разом, ми забезпечимо свободу, мир і безпеку в Україні, країнах Балтії та в усій нашій Європі. 🇺🇦🇱🇹— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 26, 2024
Президент Литви закликав допомогти Україні виграти війну
Нагадаємо, що в березні під час урочистостей на честь 20-ї річниці вступу Литви до НАТО президент країни Гітанас Наусєда закликав поставити за мету допомогти Україні виграти війну з Росією.
Про це він написав у соцмережі Х.
За його словами, рішення Литви про вступ до НАТО було найкращим у новітній історії Литви.
"Сьогодні ми єдині та сильніші, ніж будь-коли. Сьогодні нашою метою має бути допомогти Україні перемогти", – наголосив Гітанас Наусєда.