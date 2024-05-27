Судді Вищого антикорупційного суду (ВАКС) продовжили термін дії обмежувальних обов’язків ексголові Верховного суду Всеволоду Князєву. Водночас з нього зняли електронний браслет.

Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

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З ексголови Верховного суду зняли електронний браслет стеження

Йдеться про такі зобов’язання для Князєва:

прибувати до прокурора суду за першою вимогою,

не виїжджати за межі України,

утримуватись від спілкування зі свідками,

здати паспорти для виїзду за кордон.

Також колегія суддів не погодилася з аргументами прокурора та звільнила Князєва від обов’язку носити електронний браслет.

Зокрема, прокурор на судовому засіданні наполягав, що Князєв може переховуватись від суду та незаконно впливати на свідків, тому необхідно продовжити термін дії цього обов'язку. При цьому сторона захисту стверджувала, що прокурор не надав жодних доказів, які би підтверджували наявність ризиків.

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Князєв заявив, що за його місцем проживання по 6 годин немає світла і зв’язку, тому браслет є неефективним. Також браслет впливає на стан його здоров’я, додав він.

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Справа Князєва

У травні 2023 року правоохоронці повідомили про підозру Всеволоду Князєву, затриманому на хабарі в розмірі 2,7 млн доларів.

У січні за Князєва внесли заставу розміром 18,168 мільйона гривень.

За час перебування екссудді в СІЗО застава зменшилась у кілька разів:

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у травні 2023 року йому призначили тримання під вартою з заставою в 107 млн грн.

вже за 2 тижні апеляція зменшила суму застави до 75 млн грн.

в серпні слідчий суддя зменшив суму застави до 55 млн грн.

за місяць апеляція скинула заставу до 45 млн грн.

у жовтні слідчий суддя зменшив заставу до 35 млн грн.

у грудні заставу зменшували двічі: спершу до 27 млн грн, згодом до 20 млн грн.

у січні Князєву зменшили заставу до 18,168 млн грн.

На початку квітня 2024 року Вища рада правосуддя відсторонила Князєва від здійснення правосуддя до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження.

Також Державна виконавча служба (ДВС) Міністерства юстиції України арештувала усе майно та рахунки колишнього голови Верховного суду. Рішення ухвалили у зв’язку із невиконанням Князєва постанови Печерського районного суду Києва про конфіскацію в дохід держави незаконно отриманого подарунка в розмірі 906 600 гривень.