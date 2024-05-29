Відсьогодні у Норвегії набули чинності нові обмеження на в’їзд для громадян Росії, які прибувають із туристичною метою.

Відповідне рішення опубліковане на сайті Міністерства юстиції та громадської безпеки Норвегії.

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Норвегія заборонила в'їзд для туристів із Росії

«Громадянам Росії, які прибувають до Норвегії з туристичною та іншою метою не першорядної важливості, буде відмовлено у в'їзді при перетині кордону. Посилення правил поширюється як на тих громадян Росії, яким Норвегія видала візу до посилення правил навесні 2022 року, так і на тих, чия віза була видана іншими країнами Шенгенської зони», – йдеться у заяві Мін'юста.

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Згідно з новими правилами, поліція може відмовити у в’їзді громадянам РФ, на яких поширюється дія інструкцій.

Водночас у деяких випадках, наприклад, для відвідання близьких родичів у Норвегії або для навчання чи роботи в Норвегії та інших країнах Шенгенської зони, робитимуть винятки.

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«Рішення посилити правила в’їзду відповідає норвезькому підходу щодо підтримки союзників і партнерів у реакції проти незаконної агресивної війни Росії проти України», – наголосила міністерка юстиції та громадської безпеки Емілія Енгер Мель.

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Фінляндія представила законопроєкт для боротьби з мігрантами на кордоні з РФ

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо повідомляв, що уряд Фінляндії представив законопроєкт щодо боротьби з міграцією на кордоні з Росією.

За його словами, Фінляндія потребує змін до законодавства для боротьби з міграцією на східному кордоні, оскільки європейське законодавство не враховує поточні загрози безпеці на кордоні.

Законопроєкт має бути схвалений парламентом, зокрема більшою частиною опозиційних партій. Орпо висловив впевненість, що закон буде ухвалений.