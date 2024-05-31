Згідно з цими повідомленнями, під час атаки близько опівночі в ніч із середи на четвер було чутно біляк 20 вибухів. На одному нічному відео, опублікованому каналом Realna Viina та іншими телеграм-каналами, видно полум’я із сопел чотирьох ракет, запущених для перехоплення двох ракет, що летять у протилежному напрямку.

Згідно з повідомленнями російських соціальних мереж і військових блогерів, атака українських катерів-камікадзе відбулася, коли ракети ATACMS американського виробництва поцілили у російські установки ППО, що захищають Керченську протоку. За інформацією "Радіо Свобода", було влучання у бухті Вузька у порту Чорноморська.

Скріншот маршруту літака-розвідника ВПС США Global Hawk, що пролітав над Чорним морем 28-29 травня. З нього можна побачити, що найсхідніша точка маршруту літака-розвідника розташована вдвічі ближче до території Росії, ніж під час попередніх вильотів Global Hawk, які Kyiv Post спостерігав із січня. Коли безпілотний військовий літак-розвідник залишив повітряний простір, росіяни запустили хвилю крилатих ракет і безпілотників-камікадзе по цілях в Україні, а українці завдали низку комбінованих ударів ударними катерами, безпілотниками-камікадзе і, можливо, ракетами по цілях в районі Керчі, у Керченській протоці, а також по цілях у місті Краснодар.

В ексклюзивному коментарі Kyiv Post вранці в четвер речник Головного управління розвідки (ГУР) Збройних сил України заявив, що сили спеціальних операцій, які атакували портові об’єкти в Керчі, потопили щонайменше два російські патрульні катери типу КС-701 "Тунець".

За кілька годин до комбінованої повітряно-морської атаки на пірс в порту Чорноморськ у Керченській протоці американський RQ-4 Global Hawk здійснив безпрецедентно тривалий проліт над Чорним морем, маршрут якого проходив дуже близько до Росії. Втім, здається, високотехнологічний літак-розвідник все ж залишив цей район за годину-дві до початку атаки.

Остання атака українських морських безпілотників-камікадзе, внаслідок якої у четвер були потоплені щонайменше два російські морські катери, була підтримана відволікаючими атаками на місцеву російську систему ППО та нафтопереробний завод у материковій частині Росії. Також, можливо, атака була підтримана патрулюванням цього району найкращим літаком-розвідником Пентагону.

У заяві Міноборони Росії йдеться про перехоплення восьми "тактичних ракет" ATACMS. У деяких російських соціальних мережах повідомлялося, що були помічені українські безпілотники-камікадзе, а не ракети. Ракети ATACMS — це потужна високоточна зброя з боєголовкою вагою близько півтонни, і під час останніх ударів російські сили протиповітряної оборони мали проблеми зі збиттям цих ракет.

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Фактчек Kyiv Post

Представники російської окупаційної влади заявили, що українські атаки були невдалими, а незначні пошкодження сталися від уламків нібито успішно перехоплених українських ракет. "Міністр транспорту" Криму Микола Лукашенко у своїй заяві сказав, що два цивільні пороми - автомобільний і залізничний - були пошкоджені, але обидва незабаром будуть відремонтовані. Лукашенко не надав жодних доказів на підтвердження своєї заяви.

Російські соціальні медіа та відео, опубліковане ГУР, суперечать заяві Лукашенка та інших офіційних російських джерел. Майже в усіх цих повідомленнях говориться, що кораблі ВМС Росії в районі Керчі зазнали прямих ударів і, ймовірно, були сильно пошкоджені або знищені. На відео, опублікованому ГУР, показано, як морські дрони MAGURA V5 мчать по воді на величезній швидкості під сильним вогнем росіян, перш ніж вразити російський патрульний катер типу "Тунець".

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Кримські інформаційні платформи широко повідомляли про те, що один пором, "Кондо Трейдер", сильно пошкоджений, а інший - "Авангард"- затонув неподалік причалу. Незалежне російське інформаційне агентство ASTRA підсумувало загальні втрати росіян: чотири морські катери, два цивільні пороми, один цивільний катер пошкоджено або знищено, п’ятеро людей поранені. Після українського удару по Керченському мосту в жовтні 2022 року, який значно знизив його пропускну здатність, російські військові в Криму отримують більшу частину необхідних припасів залізничним поромом.

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Аналіз даних із відкритих джерел і силует корабля на відео ГУР підтверджують інформацію України про те, що щонайменше один, а ймовірніше два катери типу "Тунець" були знищені під час атаки. І дуже ймовірно, що значних пошкоджень зазнали щонайменше два цивільних пороми.

Російська протиповітряна оборона ввечері у четвер також намагалася протистояти атаці українського безпілотника-камікадзе великої дальності на нафтопереробний завод у місті Туапсе в Краснодарському краї Росії.

Російські соцмережі повідомили, що щонайменше п’ять БпЛА, які в цих звітах описуються як українські, влучили по території заводу. На відео можна побачити активну стрільбу зі стрілецької зброї під час атаки безпілотника, але із відео не зрозуміло, чи він був збитий. Записаний на відео голос, можливо, працівника нафтопереробного заводу, висловлює розчарування через те, що місцева ППО, схоже, не спроможна зупинити українські безпілотники. Повідомлень про пошкодження цього нафтопереробного заводу поки що не надходило.

За кілька годин до українських ударів, згідно даних про повітряний рух із відкритих джерел, безпілотник ВПС США Global Hawk перебував на ідеальній позиції для спостереження за повітряною активністю та, як стверджують російські державні ЗМІ та військові блогери, передачі даних для влучного націлювання командуванню в Києві.

Карта з графікою, опублікованою платформою відстеження військової інформації @monitorwar, показує ймовірні траєкторії польоту російських крилатих ракет і безпілотників, які атакували Україну в ніч із середи на четвер. Згідно з повідомленням Повітряних сил України, безпілотники запускали з наземних платформ у окупованому Росією Криму, а крилаті ракети запускали з бомбардувальників Ту-95 з повітряного простору над центральною Росією. Схоже, ці удари завдавалися по об’єктам ВПС України.

Італійський безпілотник Forte13 у середу близько 9 години ранку за місцевим часом увійшов у повітряний простір над Чорним морем і наступні п’ятнадцять годин летів у напрямку зі сходу на захід. За даними, опублікованими відкритим трекером повітряного руху FlightRadar, БпЛА вилетів близько 2 години ночі за місцевим часом у четвер.

Збройні сили США роками використовували для збору розвідданих у цьому районі високотехнологічні літаки, які зазвичай пролітали над Чорним морем принаймні двічі на тиждень. Під час цих польотів американські диспетчери тримали літак-розвідник вартістю 130 мільйонів доларів на відстані принаймні у 130 км від території Росії, а зазвичай навіть у 200-250 км. Про це свідчить дослідження Kyiv Post даних спостереження із відкритих джерел за останні місяці.

Global Hawk за маршрутом польоту та його часом мав майже ідеальне положення, аби дати аналітикам Пентагону точні дані про розташування більшості, якщо не всіх російських систем ППО в Криму, на окупованому півдні України та південному заході Росії за кілька годин до того, як українські військові почали свою атаку.

Згідно з оприлюдненою в четвер заявою командувача штабу ЗСУ, росіяни запустили десятки літаків, як-от винищувачі Су-27/30, літаки спостереження Ан-26 і бойові вертольоти КА-27 і Мі-8, намагаючись перехопити українські морські дрони, які перетнули майже всю акваторію Чорного моря на шляху до Керчі. Американський Global Hawk не просто перебував у повітрі, коли відбувалася більшість цих ударів, він, можливо, перебував на висоті 15 км безпосередньо над місцем атаки. Про це свідчать дані про траєкторію польоту Global Hawk і опубліковані маршрути атак безпілотників MAGURA-5, які дослідив Kyiv Post.

Наприкінці патрулювання американський літак-розвідник перебував у повітряному просторі над Чорним морем саме тоді, коли російські бомбардувальники за сотні кілометрів звідси запустили ракети по Україні під час масованої нічної повітряної атаки. Про це свідчить огляд опублікованих треків польоту Global Hawk та українських звітів про російський напад.

За словами представників ВПС України, росіяни запустили 11 крилатих ракет серії Х-101/555 з Ту-95 і 32 безпілотники Shahed іранського виробництва під час нічних атак по військовій і цивільній інфраструктурі України. Українським силам ППО вдалося збити усі безпілотники та сім із одинадцяти запущених росіянами крилатих ракет.

За даними українських моніторингових платформ, п'ять бомбардувальників злетіли з російського військового аеродрому Олен'я і починаючи з 22:00, а потім з 00:30 до 1 години ночі у четвер запустили по Україні ракети, які летіли зі швидкістю, близькою до звукової, і влучили по цілям або були збиті до 2:45 ночі. До того часу, як російські ракети припинили своє існування, як свідчать повітряні трекери, американський Global Hawk пролетів вже половину зворотного шляху до своєї бази в Італії.