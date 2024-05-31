Росія завдала комбінованого удару по Києву за допомогою крилатої ракети "Іскандер-К" та чотирьох дронів типу "Шахед".

Про це повідомляють Повітряні сили в Телеграм.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Уламки ракет пошкодили трансформаторну підстанцію

"У ніч на 31 травня 2024 року противник атакував Харків п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Белгородської обл. – РФ, Київ – крилатою ракетою "Іскандер-К" із Курської області – РФ, а також здійснив пуски чотирьох ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" з району Єйська – РФ", – зазначили в Повітряних силах

Advertisement

"Сьогодні зранку уламки ракет пошкодили електромережі та повністю зруйнували трансформаторну підстанцію у Голосіївському районі столиці. Як тільки дозволила безпекова ситуація, енергетики ДТЕК почали повертати світло", – повідомили ДТЕК у Телеграм.