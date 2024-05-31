Росія завдала комбінованого удару по Києву за допомогою крилатої ракети "Іскандер-К" та чотирьох дронів типу "Шахед".

Про це повідомляють Повітряні сили в Телеграм.

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Уламки ракет пошкодили трансформаторну підстанцію

"У ніч на 31 травня 2024 року противник атакував Харків п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Белгородської обл. – РФ, Київ – крилатою ракетою "Іскандер-К" із Курської області – РФ, а також здійснив пуски чотирьох ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" з району Єйська – РФ", – зазначили в Повітряних силах

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"Сьогодні зранку уламки ракет пошкодили електромережі та повністю зруйнували трансформаторну підстанцію у Голосіївському районі столиці. Як тільки дозволила безпекова ситуація, енергетики ДТЕК почали повертати світло", – повідомили ДТЕК у Телеграм.

 

Як зазначається в КМВА, пожежею пошкоджено: приватне домоволодіння, СТО, автомийка, 6 легкових авто, складське приміщення. Площа пожежі складала приблизно 120 кв. м2.

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Російська армія вдарила по цивільному підприємству у Харкові. Відомо про 11 поранених та одну загиблу.

 

Нічний обстріл Харкова

Нагадаємо, що сьогодні вночі Росія обстріляла Харків, внаслідок чого надійшли повідомлення про 4 загиблих та 25 поранених.

Про це повідомляв голова обласної державної адміністрації Олег Синєгнубов у Телеграм.

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Як зазначалося, російські сили атакували Харків п’ятьма ракетами С-300/С-400. Перша зруйнувала магазин, друга знищила майже цілий під'їзд житлової п'ятиповерхівки. Росіяни також поцілили у швейний цех, внаслідок чого загинув охоронець, а останні дві ракети прилетіли поблизу цього цеху.

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