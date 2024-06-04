Мінекономіки назвало мобілізацію та міграційні процеси основними причинами браку кадрів, оскільки в 15% опитаних чисельність штату зменшилася на половину за час повномасштабного вторгнення. 

Як зазначають у Мінекономіки, роботодавці намагаються заповнити вакансії різними способами, однак є й такі, які через неможливість набрати персонал відмовляються від замовлень (11%).

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"Незважаючи на економічну кризу, викликану неспровокованою воєнною агресією російської федерації проти України, ринок праці намагається триматися на плаву. У 50% опитаних колективи залишилися в такому ж чисельному складі, або і збільшилися. У іншої половини – зменшилися. Також прикрим є той факт, що у 15% опитаних чисельність штату зменшилася на понад 50%", – зазначили в міністерстві.

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Вартість "послуг" становила до 15 тис. євро, а сума залежала від терміновості та способу уникнення мобілізації.

Протягом 2022-2023 років спостерігалось істотне скорочення робочих місць і зростання безробіття, і вже в 2024 році роботодавці, які наймають працівників, вказують на дефіцит кадрів. Цьогоріч 43% опитаних роботодавців стикнулися з труднощами при заповненні вакансій, і близько 36% очікують погіршення ситуації з нестачею кваліфікованих кадрів на ринку праці після завершення війни.

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В опитуванні взяли участь 88% підприємств, у яких кількість працівників не перевищує 200, тобто вибірка – це зріз думок в основному малого та середнього бізнесу.

У Миколаєві на міських маршрутах курсуватиме менше автобусів

У Миколаєві через мобілізацію водіїв на міські маршрути виходять на два комунальні автобуси менше.

Про це писала Українська Правда.

Як зазначалося,  21 травня в місті почали працювати 39 тролейбусів, 27 трамваїв та 22 автобуси, тобто на 10% менше, ніж зазвичай. За словами міського голови Олександра Сєнкевича, у місті є ще додаткові одиниці транспорту, але людей для роботи на них немає.

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