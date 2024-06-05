Російська окупаційна армія зранку знову обстріляла Донецьку область. Внаслідок удару одна людина загинула та п’ятеро цивільних дістали поранень.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

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Атака на Донеччину - що відомо

«1 людина загинула і 5 поранено — такі наслідки ранкових обстрілів Донеччини… Не ставте під загрозу своє життя і здоров'я! Евакуюйтесь своєчасно!» - написав очільник області.

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Він уточнив, що у Північному Торецької громади росіяни вбили одну людину та поранили ще чотирьох. Також пошкодили крамницю.

«Всі поранені одержали першу допомогу від парамедиків і направлені в лікарню», - додав Філашкін.

Крім того, за його словами, на Селидове ворог скинув дві керовані авіабомби, внаслідок чого одна людина була поранена, пошкоджено підприємство і два автомобілі.

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Росія 2300 разів обстріляла Донеччину за добу: є поранений

Згідно з даними Донецької обласної поліції, війська РФ 2300 разів за добу обстріляли населені пункти регіону.

"Руйнувань зазнали 24 цивільних об’єкти – 19 житлових будинків, автомобілі, критична інфраструктура", – зазначили в поліції.

На Костянтинівку окупанти скинули авіабомбу "УМПБ Д-30СН", внаслідок чого була поранена людина, пошкоджені 9 приватних будинків і три авто.

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У Слов’янську ракета пошкодила приватну оселю, а в Лимані ворожі сили стріляли з артилерії, через що пошкоджені 6 приватних будинків.