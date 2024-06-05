В уряді розробляють проєкт постанови про відтермінування взяття на облік в Україні допризовників і призовників, які наразі перебувають за кордоном.
Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук.
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В Україні відтермінують взяття на облік допризовників і призовників, які перебувають за кордоном
"Щодо 17-річних українців, які наразі перебувають за кордоном: Міноборони каже, що вони мають приїхати в Україну та стати на військовий облік. Юридично в Міноборони мають рацію, бо так виписані чинні правила", - зазначила вона.
Як підкреслила Верещук, уряд добре розуміє, що "змушувати студентів немобілізаційного віку їхати в Україну, щоб пройти відповідні процедури, – це лише збільшить навантаження на ВЛК і нічого не допоможе в мобілізації".
Тому, повідомила вона, вже розроблений проєкт постанови, зараз він проходить погодження та найближчим часом буде прийнятий.
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"Допризовникам і призовникам, які зараз за кордоном, буде надано відтермінування щодо взяття на облік – або до повернення в Україну, або до кінця воєнного стану", - підкреслила Верещук.
МЗС відновило консульські послуги для чоловіків за кордоном
З 18 травня чоловіки призовного віку, які перебувають за кордоном, знову можуть скористатися консульськими послугами.
Крім стандартного пакету документів, заявник повинен буде подати ще й свій військово-обліковий документ у паперовому чи електронному вигляді.
Паперовий документ - це посвідчення про приписку до призовної дільниці (видається призовникам) або військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.
Електронний - відображатиметься у застосунку на смартфоні та міститиме дані з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
«При цьому слід звернути увагу, що паперовий документ можна буде подавати лише до початку роботи електронного кабінету призовника, в якому кожен зможе самостійно сформувати електронний документ», - зазначали у МЗС.
Водночас електронний документ має бути сформованим не раніше, ніж за три дні до звернення до консульської установи.
«Якщо документ старіший за 3 дні, перед зверненням слід заново сформувати його в електронному кабінеті призовника», - уточнювали у відомстві.