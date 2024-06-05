В уряді розробляють проєкт постанови про відтермінування взяття на облік в Україні допризовників і призовників, які наразі перебувають за кордоном.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук.

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В Україні відтермінують взяття на облік допризовників і призовників, які перебувають за кордоном

"Щодо 17-річних українців, які наразі перебувають за кордоном: Міноборони каже, що вони мають приїхати в Україну та стати на військовий облік. Юридично в Міноборони мають рацію, бо так виписані чинні правила", - зазначила вона.

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Як підкреслила Верещук, уряд добре розуміє, що "змушувати студентів немобілізаційного віку їхати в Україну, щоб пройти відповідні процедури, – це лише збільшить навантаження на ВЛК і нічого не допоможе в мобілізації".

Тому, повідомила вона, вже розроблений проєкт постанови, зараз він проходить погодження та найближчим часом буде прийнятий.

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Вартість "послуг" становила до 15 тис. євро, а сума залежала від терміновості та способу уникнення мобілізації.

"Допризовникам і призовникам, які зараз за кордоном, буде надано відтермінування щодо взяття на облік – або до повернення в Україну, або до кінця воєнного стану", - підкреслила Верещук.

МЗС відновило консульські послуги для чоловіків за кордоном

З 18 травня чоловіки призовного віку, які перебувають за кордоном, знову можуть скористатися консульськими послугами. 

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Крім стандартного пакету документів, заявник повинен буде подати ще й свій військово-обліковий документ у паперовому чи електронному вигляді.

Паперовий документ - це посвідчення про приписку до призовної дільниці (видається призовникам) або військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

Електронний - відображатиметься у застосунку на смартфоні та міститиме дані з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

«При цьому слід звернути увагу, що паперовий документ можна буде подавати лише до початку роботи електронного кабінету призовника, в якому кожен зможе самостійно сформувати електронний документ», - зазначали у МЗС. 

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Водночас електронний документ має бути сформованим не раніше, ніж за три дні до звернення до консульської установи. 

«Якщо документ старіший за 3 дні, перед зверненням слід заново сформувати його в електронному кабінеті призовника», - уточнювали у відомстві. 

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