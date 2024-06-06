Допомога просування України до членства в Альянсі і збільшення допомоги союзників по Альянсу будуть серед головних тем саміту НАТО у Вашингтоні. У цьому контексті Фінляндія вважає, що Україна має правомірне місце серед союзників, а процес її входження до НАТО є незворотним.

Про це під час спільної з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом дискусії щодо сучасних викликів та майбутнього Альянсу, заявив Президент Фінляндії Александр Стубб, передає кореспондент Укрінформу.

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Столтенберг та Стубб обговорили майбутній 75-й саміт НАТО

«Я переконаний, що найбільш важливі результати (саміту) для НАТО пов’язані з Україною. Йдеться про те, як союзники будуть фінансувати Україну, що вони будуть постачати в Україну та якого роду шлях вони відкриють для України для членства в НАТО. Наша позиція є дуже чіткою. Правомірне місце України – в НАТО, і ми твердо переконані, що цей процес є незворотним. Це пов’язано також із потенційною та можливою місією НАТО в Україні», - сказав президент Фінляндії.

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Він зауважив, що наступні п’ять тижнів, які залишаються для підготовки до Вашингтонського саміту, ймовірно, будуть не такими багатими на конкретні результати, але вочевидь відкриють багато нових можливостей.

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Своєю чергою, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що одним із головних завдань Вашингтонського саміту буде відпрацювання потужного послання для України, яке означатиме більш рішучу підтримку зі сторони союзників, а також посилення координуючої ролі НАТО у наданні Україні військової допомоги, довгострокової фінансової підтримки та у тренуванні українських військовослужбовців.

Ще однією ключовою темою для саміту, за його словами, буде зміцнення системи стримування й оборони НАТО.

«Ми маємо дуже амбітні плани оборони, і маємо переконатися, що у нас є необхідні спроможності та сили, щоб ці плани стали реальністю. Пов’язаним з цим є питання фінансування – наприклад, Фінляндія вже зараз витрачає на оборону більш ніж 2 відсотки (від ВВП – ред.). Третя тема – співробітництво з Азійсько-Тихоокеанськими партнерами. Ми зустрінемося із лідерами Японії, Південної Кореї, Нової Зеландії і Австралії, щоб відповісти на всі виклики, які виходять від Китаю для нашої безпеки", - сказав керівник Альянсу.

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"Що є очевидним – безпека не є регіональним питанням, безпека є глобальною. Те що відбувається в Азії, має значення для Європи, і навпаки», - додав Єнс Столтенберг.

Членство України в НАТО

Раніше Президент України Володимир Зеленський зазначав, що Україна претендує на членство в НАТО з 2008 року, а зараз бореться за демократію в усьому світі.

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За словами Володимира Зеленського, Київ хотів би отримати запрошення до Альянсу. Хоча й розуміє, що приєднатися до організації зможе лише після закінчення війни.

«Жодного тиску з нашого боку не буде. Усі кажуть, що це (запрошення - ред.) ескалація. Я вважаю, що Сполучені Штати та Німеччина не готові до цього», - зазначав президент.

Саміт НАТО відбудеться у Вашингтоні 9-11 липня. Це буде ювілейний - 75-й - саміт лідерів країн Альянсу.