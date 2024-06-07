Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може підтримати кандидатуру прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду генерального секретаря НАТО за двох умов.

Про це пише NOS, цитуючи Орбана.

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Дві умови підтримки від Орбана

"Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вперше поставив чіткі умови, за яких він може підтримати кандидатуру прем'єр-міністра Рютте на посаду генсека НАТО", – зазначається в повідомленні.

Однією з умов Орбана є вибачення Рютте за критичні висловлювання про Угорщину.

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Також прем'єр Угорщини бажає, щоб Рютте гарантував те, що Угорщина залишиться осторонь, якщо НАТО втрутиться в конфлікт за межами Альянсу. Орбан зазначив, що умовою підтримки кандидатури Рютте буде відмова від участі в операціях НАТО проти російських військ в Україні.

"Ми не хочемо брати участь у військових діях за межами території НАТО, ми повинні мати для цього можливість", – наголосив Орбан.

Більше по темі Китай повинен заплатити за підтримку війни Путіна – Столтенберг На думку генсека НАТО, КНР не зможе довго сидіти на двох стільцях.

Уряд Угорщини "переосмислює" своє членство в НАТО

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Угорщина працює над "перевизначенням" статусу членства країни в НАТО, щоб вона могла потенційно відмовитися від поглиблення підтримки України з боку Альянсу.

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За його словами, угорські юристи та офіцери працюють, щоб побачити, як Угорщина може зберегти своє членство в НАТО таким чином, щоб їй не довелося брати участь в діях НАТО за межами території Альянсу.

Уряд у Будапешті вже є учасником двох місій Альянсу за межами його території – в Іраку та Косово. Але країни-члени НАТО також мають можливість відмовитися від будь-яких військових місій.