Президент РФ Владімір Путін повідомив, що війська РФ щомісяця втрачають в Україні 20 тисяч убитими й пораненими.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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В Україні щомісяця гинуть 5 тисяч російських військових

"Путін припустив, що у бойових діях в Україні щомісяця гинуть 5 тисяч російських військових. Враховуючи стандартне співвідношення поранених до вбитих як три до одного, щомісяця поранень зазнають близько 15 тисяч військових армії РФ", – зазначили в ISW.

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Аналітики заявили, що не можуть підтвердити озвучені Путіним дані втрат, водночас це число збігається з нижньою межею повідомлень представників України про втрати військ РФ.

Вони також спираються на заяву Командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка про те, що російські війська щомісяця втрачають від 25 до 30 тисяч убитими й пораненими.

"У квітні очільник московського Центру аналізу стратегій і технологій, член цивільної консультативної ради при міністерстві оборони РФ Руслан Пухов стверджував, що мобілізаційна кампанія держави-агресора набирає близько 30 тисяч нових військовослужбовців щомісяця", – додали в ISW.

У звіті Інституту написано, що російські офіційні особи занепокоєні зниженням темпів вербування напередодні запланованого наступу влітку 2024 року.

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"Незначна кількість додаткових новостворених сил, які не одразу відправилися на фронт у статусі підкріплення, дозволила російським військам поступово сформувати оперативні резерви", – наголосили аналітики.

Штурмовик із Росії розповів про великі втрати РФ на Харківщині

Нагадаємо, що 29 травня Служба безпеки України перехопила телефонну розмову російського штурмовика про нищівні атаки українських FPV-дронів і значні втрати російських військ на Харківському напрямку.

Як зазначалося, російські сили перебувають під постійним вогнем українських захисників, тому змушені ховатися у "норах".

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На запитання матері, чи перебувають вони в укритті, російський штурмовик відповідає, що солдати проводять без води 9 днів і змушені пити власну сечу.