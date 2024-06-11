У Берліні відбувся японсько-український круглий стіл за участю державних і приватних структур, після чого були підписані 23 меморандуми про співробітництво між українськими і японськими організаціями.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

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Українські та японські компанії підписали 23 меморандуми про співпрацю

"Проєкти матимуть право на технічну допомогу, яку Японія надасть Україні через Організацію Об'єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO) на суму 188 мільйонів євро. Загалом, завдяки UNIDO, на першому етапі планується реалізація близько 30-40 конкретних проєктів із передачі японських технологій українським компаніям. На ці цілі будуть виділятись гранти у сумі до 10 млн дол. на проєкт. Український уряд і UNIDO минулого тижня вже оголосили конкурс пропозицій для японських компаній", – зазначили в Мінекономіки.

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Як повідомляється, в лютому цього року на конференції в Токіо підписали 56 угод.

Більше по темі Компанії АТ Укроборонпром уклали п’ять міжнародних угод про партнерство Також французька асоціація GICAT підписала меморандум про співпрацю з об’єднанням "Технологічні сили України".

"Особливо дякую за грант на 100 протезів через ліцензування їхнього виробництва в Україні. Не менш важливим є спільне вивчення можливостей будівництва в Україні нової педіатричної лікарні", – додала Міністерка економіки України Юлія Свириденко.

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Вона зазначила, що угоди передбачають співпрацю з японським бізнесом для відновлення України. Японська сторона впровадить новітні технології в Україні, проведе навчання та розвине потенціал українських спеціалістів.

"Також хочу відзначити важливість меморандумів щодо фінансування та будівництва доступного житла та можливе посилення нашої іпотечної програми. Адже доступне житло може бути одним із стимулів для повернення додому українців, які перебувають за кордоном", – зауважила Свириденко.

Японське експортно-кредитне агентство NEXI страхуватиме японські компанії, долучені до проєктів відбудови України, а агентство міжнародного розвитку JICA, своєю чергою, підтримуватиме інвестиційні проєкти та надаватиме гранти.

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"Сектори сільського господарства, енергетики, зеленої металургії, кібербезпеки та будівництва становлять основу для структурування потенційних інвестиційних проєктів із Японією. Саме у них ми бачимо активне зацікавлення японського бізнесу... Інвестування в Україну означає інвестування у майбутнього члена Європейського Союзу", – наголосила Юлія Свириденко.

Японія може відкрити ринок для української курятини та агропродукції

Нагадаємо, що Міністерство аграрної політики та продовольства України повідомило 3 червня, що уряд Японії розглядає можливість відкриття свого ринку для української сільськогосподарської продукції, зокрема, курятини.

Про це повідомлялося в пресрелізі Міністерства.

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Як зазначалося, Міністерство має наміри "відкрити ринки Азії", хоча конкретних подробиць поки не розголошували.

У розмові з Kyiv Post аналітик Агроцентру Київської школи економіки Павло Мартишев припустив, що йдеться лише про японський ринок, а в кращому випадку – до Сінгапуру або Південної Кореї.

В.о. міністра сільського господарства Тарас Висоцький і посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі обговорили пріоритетні сектори співпраці в агросекторі між двома країнами.