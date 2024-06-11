Проєкт відповідної додаткової угоди до Грантової угоди між урядами України та Швейцарської Конфедерації, підписаної у 2022 році, 7 червня погодив Кабмін.

Про це повідомляє преслужба Укрзалізниці.

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Швейцарія надасть Україні 10 млн франків для відновлення залізниць

"Нова угода передбачає постачання рейкових скріплень у 2024-2025 роках для відновлення залізничної інфраструктури, насамперед на напрямках транспортних коридорів, які межують з країнами ЄС: Словаччиною, Румунією, Угорщиною, Польщею, у напрямку портів та Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T)", – йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, роботи заплановані на таких напрямках:

Київ – Жмеринка – Підволочиськ – Львів; Жмеринка – Вапнярка – Одеса; Київ – Гребінка – Красноград – Лозова; Львів – Ужгород; Київ – Миронівка – П’ятихатки – Чаплине.

"Укрзалізниця планує, використовуючи зазначені скріплення, відновити загалом 230 км залізничної інфраструктури та підвищити швидкість і пропускну спроможність на відремонтованих ділянках та забезпечити безперебійний перевізний процес залізничним транспортом", – наголосили в УЗ.

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Також у повідомленні нагадали, що Грантова угода між Урядом України та Урядом Швейцарської Конфедерації щодо Проєкту з екстреної підтримки для покращення та відновлення залізничної інфраструктури України передбачала фінансування в сумі до 14 млн франків для рейкових скріплень для покращення та відновлення до 270 км залізничної інфраструктури України від компанії Schwihag AG.

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Швейцарія надасть Україні понад 60 млн доларів на цифровізацію держпослуг

Нагадаємо, що Федеральна рада Швейцарії 7 червня заявила про передачу Україні 58,7 млн ​​швейцарських франків (понад 64 млн доларів) протягом наступних чотирьох років.

Про це повідомляла пресслужба уряду Швейцарії.

Як зазначалося, кошти спрямують на проєкти у регіонах, які постраждали від війни, зокрема у сферах охорони здоров’я, освіти та гуманітарного розмінування.

У Федеральній раді наголосили, що цифровізація підвищує прозорість державних послуг і має вирішальне значення для відбудови України.